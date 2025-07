Anel do Contorno de Feira: Jerônimo promete novos investimentos

Governador Jerônimo Rodrigues (PT) em coletiva de imprensa - Foto: Flávia Requião | Ag. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) afirmou nesta quinta-feira, 17, que investirá em serviços de melhorias para áreas essenciais da cidade de Feira de Santana, durante as obras de duplicação do Anel do Contorno.

“Vamos investir naquela alça que vai da Cidade Nova em direção a Santo Estevão, para a parte de iluminação, cuidado com os pedestres, ciclismo”, disse o governador.

O compromisso do governo do Estado, segundo ele, é dar andamento às obras no trecho que “liga a BR-324 a Cidade Nova, na direção para Serrinha”.

“Minha expectativa é que a gente possa, acabando com o período do projeto executivo iniciar [as obras]”, disse Jerônimo, que está em Juazeiro, para participar da agenda do presidente Lula (PT).

Jerônimo, por sua vez, não falou quando encerrará o tempo de avaliação da proposta executiva.

Na oportunidade, ele ainda mencionou o bairro do Jardim Cruzeiro, que faz ligação com a via que direciona para o Sobradinho, de acordo com ele, o local “não tem uma iluminação adequada”.

As obras de duplicação do Anel de Contorno de Feira de Santana fazem parte do Novo PAC 2 (Programa de Aceleração ao Crescimento), de autoria do governo federal.

Entenda a obra

A intervenção, orçada em R$ 179,42 milhões, prevê a duplicação de 7,2 quilômetros da BR-324, incluindo a construção de marginais à esquerda e à direita, cinco passarelas e três viadutos.

Jerônimo ressaltou o alinhamento prévio feito entre as gestões federal, estadual e municipal sobre as obras em Feira de Santana.

“O objetivo é concluir a terceira etapa do anel de contorno, beneficiando quem é de Feira, quem tem que passar por Feira. Em época de festa, de feriado, também, reduzindo os transtornos na viagem. E é um projeto que tem afinidade com a cidade, com os moradores de Feira, com paisagismo, drenagem e ciclovia. Tudo isso trará autoestima para o município”, destacou.

O prefeito Feira de Santana, José Ronaldo (União Brasil), comemorou a decisão durante a assinatura da ordem de serviço, no dia 19 de maio.

“Eu aprendi ao longo da minha vida a ter gratidão. Nunca deixei de ser grato e nem de ser sincero. Vivo aqui hoje um dos melhores momentos da minha vida. Em algumas oportunidades tive o prazer de receber o presidente Lula nesta terra e fiz essa solicitação, então eu não poderia, em hipótese alguma, deixar de dizer que eu estou grato pela autorização dessa obra”, disse.