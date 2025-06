Violência em Feira de Santana faz governo lançar resposta urgente

Inauguração do coletivo teve presença de diversas autoridades estaduais - Foto: Feijão Almeida | GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) inaugurou nesta terça-feira, 3, ao lado de secretários estaduais e outras autoridades, os dois primeiros coletivos “Bahia Pela Paz” no interior do estado. Localizados nos bairros Mangabeira e Conceição, em Feira de Santana, os novos espaços marcam o início das ações do programa fora da capital, com foco na prevenção da violência e na promoção da cidadania entre jovens de comunidades vulneráveis.

Os espaços recém-inaugurados devem atender entre 400 e 700 pessoas por mês, oferecendo acolhimento, atendimentos terapêuticos e psicológicos – tanto individuais quanto familiares – além de acesso a serviços públicos nas áreas de educação, trabalho, cultura e cidadania.

Uma ação de segurança pública bem distribuída em todo o estado. Jerônimo Rodrigues, - governador da Bahia

“Uma ação de segurança pública bem distribuída em todo o estado, de investimento, de infraestrutura, de pessoal. Os coletivos são equipamentos que a própria comunidade se envolve, são profissionais da área de atuação social, com foco em construir um ambiente cada vez mais fortalecido de paz. Por aqui a gente consegue juntar as secretarias. Então, estamos aqui hoje para celebrar, mas apontar para que a equipe possa fazer um trabalho com a comunidade e que a comunidade frequente, conheça, estabeleça um vínculo”, afirmou Jerônimo.

Segundo o secretário da Justiça e Direitos Humanos, Felipe Freitas, o objetivo é fortalecer o trabalho de prevenção em territórios periféricos.

“Os coletivos são uma iniciativa que tem como objetivo ter uma ação de prevenção mais forte junto às comunidades. Na Mangabeira e no bairro da Conceição nós vamos oferecer serviços públicos, políticas públicas para o conjunto da população desses bairros. Também é um espaço de articulação da comunidade para fortalecer a luta por direitos dessas pessoas e para fortalecer a organização comunitária”, explicou Freitas.

Serão investidos R$ 70 milhões

De acordo com o governo do estado, até 2026, serão implantados 24 coletivos em 16 cidades baianas, com investimento total de R$ 70 milhões para contratação de equipes especializadas e desenvolvimento de atividades com foco na juventude. A secretária estadual da Educação, Rowenna Britto, destacou o papel da iniciativa no combate à evasão escolar.

Coletivo Bahia Pela Paz no bairro de Mangabeira, em Feira de Santana | Foto: Feijão Almeida | GOVBA

“Com os coletivos nós vamos chegar mais perto ainda de quem não está indo à escola, quem deveria estar na escola e como é importante a gente ter o governo do estado, com a sua mão estendida para a população que mais precisa”, comemorou Rowenna.

Direitos das juventudes

Voltados à promoção dos direitos das juventudes, os coletivos Bahia Pela Paz integram a estratégia de intervenção comunitária do programa homônimo, cujo foco é a defesa dos direitos humanos e a redução das mortes violentas intencionais (MVI) em todo o estado. O secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, ressaltou a abordagem multidimensional do programa.

“Segurança Pública não é só polícia. O programa vem com o viés de, exatamente, proporcionar aproximação com a comunidade, com jovens, proporcionando educação, cultura, esporte, lazer, desenvolvimento econômico, entretenimento, capacitação para o mercado de trabalho, para que a gente possa promover a paz, para que a gente possa evitar que o jovem seja arregimentado pelas facções ou pelo crime, dando oportunidade”, disse Werner.

Jerônimo foi recebido pela comunidade em Feira de Santana | Foto: Feijão Almeida | GOVBA

Coordenado pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), o programa conta com o apoio de diferentes órgãos e secretarias estaduais, promovendo ações articuladas para alcançar seus objetivos. O público-alvo prioritário são jovens entre 12 e 29 anos e suas famílias, especialmente pessoas negras que não estão incluídas em outros programas sociais – exceto quando envolvidas com o sistema de justiça, por meio de medidas socioeducativas ou cumprimento de penas.

Para viabilizar os coletivos em Feira de Santana, o Governo da Bahia investiu R$ 5,9 milhões. Outros municípios, como Jequié, Santo Antônio de Jesus e Valença, também foram contemplados no segundo lote de implantação, ampliando o alcance do programa no estados.