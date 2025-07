Jerônimo diz ter certeza da melhora na avaliação do governo Lula

Jerônimo fez entregas em Juazeiro nesta quinta-feira, 17 - Foto: Flávia Requião / Ag. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) se mostrou otimista com a melhora na avaliação do governo Lula. Em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 17, o chefe do Executivo baiano afirmou ter certeza que os números negativos mostrados em pesquisas anteriores vão ser revertidos.

Levantamentos feitos por institutos nesta semana apontaram crescimento na aprovação da gestão do governo federal. A melhora vem na esteira da defesa da soberania nacional, após a ameaça do tarifaço a produtos brasileiros feita pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

“Eu tenho certeza que o presidente Lula já começou a reverter [a popularidade], porque a postura dele é uma postura de um patriota que ama o Brasil e que não vai deixar o Brasil virar quintal de nenhum país”, disse Jerônimo em Juazeiro, no norte da Bahia, onde participa de entregas ao lado do presidente.

AtlasIntel

Em meio a grande polêmica envolvendo o tarifaço , a aprovação do presidente Lula (PT) subiu 2,6 pontos percentuais entre os meses de junho e julho. Resultado é já é o maior patamar atingido desde outubro de 2024.

Conforme mostra a nova pesquisa Latam Pulse feita em parceria com AtlasIntel/Bloomberg, divulgada na terça-feira,15, a opinião positiva sobre o desempenho do mandatário subiu de 47,3% para 49,9%, enquanto a desaprovação recuou de 51,8% para 50,3%, um saldo positivo de 1,5 ponto percentual.

Ainda segundo o levantamento, a avaliação positiva do governo Lula (ótimo/bom) subiu 1,8 ponto percentual, passando de 41,6% para 43,4%. Já a avaliação negativa (ruim/péssimo) caiu de 51,2% para 49,4%.