Flávio Matos muda de partido e anuncia pré-candidatura

Flávio Matos se filiou ao PL - Foto: Reprodução Redes Sociais

O ex-candidato a prefeito de Camaçari, Flávio Matos, deu um novo passo em sua trajetória política. Na terça-feira, 15, ele anunciou de uma só vez a filiação ao Partido Liberal (PL) e a pré-candidatura a deputado federal.

A saída de Flávio do União Brasil já era ventilada nos bastidores há alguns meses. O ato de filiação ao PL contou com a participação de Valdemar Costa Neto e João Roma, presidentes nacional e estadual do partido, respectivamente.

“Obrigado ao presidente estadual de lá, João Roma, que tem feito um excelente trabalho para fortalecer ainda mais o nosso partido no estado”, escreveu Valdemar nas redes sociais.

Candidatura polêmica

A pré-candidatura de Flávio Matos a uma das vagas na Câmara dos Deputados também não surpreendeu, mas tem potencial de embolar o jogo na cidade mais populosa da Região Metropolitana de Salvador (RMS)

A aspiração eleitoral de Flávio esbarra nos interesses do seu aliado e mentor, Antônio Elinaldo (União Brasil), ex-prefeito da cidade.

Elinaldo já está em ritmo de pré-campanha a deputado estadual, visitando diversos municípios baianos. Ele tem como parceiros na empreitada os correligionários Paulo Azi e Manuel Rocha. Enquanto o primeiro busca a reeleição como deputado federal, o segundo tenta ocupar a cadeira do pai, José Rocha, na Câmara dos Deputados.

Durante entrevista para uma rádio local na semana passada, Elinaldo apontou uma mudança de comportamento de Flávio após a derrota para Luiz Caetano (PT) nas eleições do ano passado e ainda criticou a intenção do então de sair candidato a deputado em 2026.