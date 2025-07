O Carrasco - BBB III

BBB III

Depois do projeto do Governo Federal denominado BBB - “Balela para Bestas e Bobocas”, denunciado com antecedência e de forma dura pelo Carrasco, esse colunista começará a contar cada uma das “pedradas” que Lula deu, gratuitamente, em Donald Trump, mostrando que o revide do Republicano americano foi de certo modo justificável. Fala baboseira, dispara suas “pérolas” e depois acha que está sendo atacado à toa. Lula não tem jeito, ele não escuta nem seu Ministro-Chefe de Comunicação. O Brasil não pode virar uma Venezuela.

MIX DO TERROR

Mesmo com dois Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) assinados com o MP-BA, o supermercado Redemix parece não ter aprendido a lição. Consumidores têm denunciado irregularidades no manejo com alimentos e falhas na estrutura de segurança dos estabelecimentos. Infrações sanitárias, como falta de higiene em equipamentos, ainda são vistas, além de colocar à venda produtos vencidos. Na nova loja do Rio Vermelho não se acha uma cesta de lixo no estacionamento descoberto.

É CILADA, BIA! OPS, BINO

Tem nova modalidade de golpe na praça. O correntista do Bradesco recebe ligação de número da sua agência e é alertado de que sua conta foi alvo de uma tentativa de invasão. Não é atendente eletrônico, é uma pessoa que orienta a instalação de um aplicativo de segurança no seu assistente virtual, a Bia. O resultado não é difícil deduzir. O Bradesco alerta que esse tipo de ligação não é realizada e que não orienta instalar nenhum aplicativo. Falta reforçar a segurança para evitar a clonagem dos números de telefone de suas unidades.

BOREAL TEM O QUÊ?

O novo carro da Renault apresenta muitas novidades, mas nada que possa impactar, de fato, na experiência do motorista ao volante. Apesar da pompa, o Boreal, nova aposta da montadora francesa, é um SUV comum, embora charmoso e tecnológico. Vale pela interação do computador de bordo com o condutor, pelo sistema de som moderno, pelo design belo, e só. Muito caro, assim como seus principais concorrentes.

FERRY-BOAT I - O PAPAGAIO DE PIRATA

No enredo da licitação do ferry-boat, surge Felipe, o microinfluenciador de bastidores — ou como já vem sendo chamado nos corredores: o papagaio de pirata institucional. Sem cargo técnico, sem mandato e sem critério, ele aparece em tudo: reuniões, bastidores, trocas de e-mail e até revisão de minuta. Sempre opinando, sempre colado em quem decide — ainda que ninguém saiba exatamente o que ele faz (ou por que faz). Influência de verdade? Só sobre o caos. A pergunta que fica é: ele ajuda, atrapalha ou apenas cumpre um papel decorativo de conveniência?

FERRY-BOAT II - ARIANE, A TURISTA TÉCNICA

Diz a lenda que a missão era técnica. Mas, as imagens que estão surgindo contam outra história. Ariane, personagem que não é a Ariel da Pequena Sereia, cruzou o oceano rumo à Grécia em nome da “vistoria” de embarcações. Só esqueceram de avisar que o roteiro incluía pontos turísticos, fotos em paisagens paradisíacas e um verdadeiro tour pelas delícias gregas — tudo custeado com recursos públicos. Enquanto o ferry afunda por aqui, teve gente mergulhando no verão europeu. As fotos vêm aí. E não tem filtro que esconda o vexame.

FERRY-BOAT III - MIRANDA, DA CIRANDA DO IMPROVISO

Miranda não é da ciranda, mas dança conforme a música do improviso. Figura técnica de ocasião, tenta parecer especialista em transporte marítimo, mas entrega, no máximo, insegurança institucional. Entre decisões titubeantes e falas desconectadas da realidade do setor, virou símbolo da gestão que acha que entende do riscado — mas risca tudo fora da linha. E no meio disso tudo? O povo baiano, que continua enfrentando filas, atrasos e travessias precárias. A licitação parece mais uma peça ensaiada. E Miranda, infelizmente, é parte do elenco.

PAULO, O DEVEDOR

O prefeito Marcos Paulo, da famosa cidade de Piatã, na Chapada Diamantina, anda deixando um rastro negativo na região. Devedor de carteirinha, o prefeito decidiu não pagar o Consórcio Interfederativo de Saúde da Chapada Diamantina, referência entre os prefeituráveis por conta dos benefícios que são garantidos à população. O débito de Paulo? R$ 400 mil. O impacto? Moradores de Piatã sem assistência e sem ter acesso à ambulâncias para transferência da policlínica em casos mais graves. Enquanto o povo sofre o prefeito foge como um caloteiro. No evento de eleição da nova diretoria do Consórcio, o alcaide não deu as caras e andou desapercebido aos olhos dos demais gestores. Marcos Paulo vem acumulando prejuízos institucionais e constrangimentos regionais por conta do desequilíbrio fiscal na gestão. Se ele achava que a fama do café de sua cidade poderia encobrir seus maus feitos, a bola foi fora e tem tudo pra estourar.

DUROU POUCO

Diferente da antecessora, a prefeita Débora Regis (União Brasil) não ficou engolindo os sapos e 'sapequices' de Tenóbio (PL). O vereador metido a independente pisou demais no calo da então aliada, dobrou a aposta, e resolveu romper ao notar que a gestora não iria aguentar calada seus ataques. Como retaliação, 'Debinha' botou para fora da Prefeitura todos aqueles que tinham ligação com o parlamentar. A novela está longe de acabar.

MISTÉRIO

O que leva um município ganhar ambulâncias e não colocar a serviço da população? Em Itaberaba, a gestão de João Filho (PSD) tem maltratado a população, já que os veículos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) estão parados há um mês. A princípio, os veículos foram vistos em um estacionamento de um posto de combustíveis do município, mas este Carrasco tomou conhecimento que as ambulâncias teriam sido retiradas do local e levados para um galpão. Mistério!

FRAUDE E BOLSO CHEIO

Desvio de recursos públicos e superfaturamento em negócios que somam mais de R$ 3 milhões. Assim está a situação da Prefeitura de Maiquinique, com a suspensão imediata de todos os contratos de locação de veículos e máquinas pesadas. Entre as avenças firmadas pela gestão da prefeita Valéria Silveira (PV) está um com a empresa "GSG Transportes e Serviços de Itambé Ltda', que chegou a receber mais de R$ 823 mil, entre janeiro e junho deste ano.

SUCO DE TAMARINDO

A população de Catu, nordeste baiano, tem se assustado com a água que sai das torneiras nas residências do município. Houve quem dissesse que o líquido mais parecia com suco de tamarindo, tal era a cor escura e com aspecto de sujeira fornecida pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE). Uma vergonha para esse município, já que Alagoinhas, município próximo, é considerado como local com a segunda melhor água do mundo.

QAMP CALOTE

E mais uma vez, a empresa terceirizada pela Prefeitura de Juazeiro, a "Qamp Serviços", atrasa pagamento dos salários. Os trabalhadores denunciam que todo mês é a mesma coisa e a gestão municipal não toma providências quanto à empresa. Os trabalhadores ainda precisam suportar ameaças de demissão do superintendente da Qamp, só pelo motivo da exigência de um direito, que é o salário. Trabalhou, tem que receber!

MENOS PROPAGANDA, MAIS AÇÃO

A Prefeitura de Feira de Santana está prestes a contratar cinco agências de publicidade para a prestação de serviços de comunicação institucional. A grana a ser investida é alta, com um contrato estimado de R$ 22 milhões e o Carrasco vai estar de olho para que a gestão municipal invista também na Saúde e na Educação do município, que andam mal das pernas, apesar de quase oito meses da nova gestão.

PANE GERAL

Enquanto o trânsito segue caótico, a gestão de Paulo Afonso continua parada no tempo. Moradores do município denunciam que importantes semáforos da cidade estão há seis meses sem funcionar, o que coloca em risco os pedestres, principalmente os clientes de uma feira, próxima ao local sem sinalização. O que era para servir de segurança, virou preocupação e caos. Uma simples manutenção ordenada pela gestão do prefeito Mário Galinho (PSD) poderia resolver o problema. Mas, até aqui, tudo tem sido pura "maquiagem administrativa".

O PREFEITO BOCUDO

O Carrasco, que observa tudo em todos os lugares, recebeu informação de que o prefeito de Cruz das Almas, Ednaldo Ribeiro (Republicanos), estava contestando dentro de um voo com destino a São Paulo, na última semana, a origem dos recursos para contratação de atrações para o São João da própria cidade. Ele batia o pé que alguns artistas não haviam sido contratados com o dinheiro da cidade, mas sim com emendas parlamentares. Ele só não revelou quem foi esse deputado que fez a boa ação.

DOR DE CABEÇA

Na Bahia, o PSD anda lado a lado com o PT. Mas, em Brasília, o roteiro pode mudar no próximo pleito eleitoral. Isso porque, o presidente Gilberto Kassab, que não é bobo nem nada, já está acenando para Tarcísio Freitas (Republicanos-SP) caso ele bata o martelo e se candidate à presidência. É a política brasileira em sua melhor forma: imprevisível e cheia de reviravoltas!

SONHO OU PESADELO?

O grupo de oposição já se movimenta para emplacar a chapa dos ‘sonhos’ para as eleições de 2026 no Estado. Quem se mobiliza para desfilar pelas cidades baianas, distribuindo sorriso e aperto de mãos, é o presidente do PL, João Roma. Por enquanto Roma e Neto já estão escalados.

CRIADOR X CRIATURA

O ex-prefeito de Camaçari e pré-candidato a deputado estadual, Elinaldo Araújo, confirmou que o clima entre ele e o ex-candidato à prefeitura do município, Flávio Matos, não está dos melhores. Durante entrevista para uma rádio local, o ex-gestor afirmou que o aliado mudou seu comportamento após perder as eleições do ano passado, criticando a intenção de Flávio de sair candidato a deputado em 2026. Enquanto isso, o prefeito eleito Luiz Caetano joga parado, à espera de uma definição do embate entre criador e criatura.

LÍDER DE OLHO

Quem também está de olhos bem abertos observando a treta é o líder do PT na Câmara dos Vereadores, Tagner. O petista, vereador mais bem votado no município, avalia a possibilidade de fazer uma dobradinha com a deputada federal Ivoneide Caetano. Se o movimento for confirmado, atrapalha ainda mais a candidatura de Elinaldo a uma cadeira na Alba.

BOLA DENTRO DO GALEGO

O senador Jaques Wagner tem motivos de sobra para comemorar o resultado das eleições do PT na Bahia. O ex-governador foi o principal padrinho de Tássio Brito e Ana Carolina, que foram eleitos para as presidências do diretório estadual e de Salvador, respectivamente. A vitória dos aliados confirma a influência de Wagner no partido e dá para o Galego mais um trunfo contra Rui Costa na concorrência por uma vaga na chapa majoritária em 2026.

TEBET E A GUINADA

Tebet (MDB), que tanto falava em liberalismo econômico em sua campanha presidencial, agora tem sido chamada, em tom irônico, de socialista. Isso porque a emedebista tem defendido com unhas e dentes as medidas do governo Lula para taxar os mais ricos. O movimento é interessante e pode fazer da ministra uma figura ainda mais importante dentro do governo. Quem sabe em uma dobradinha presidencial com o petista? Dentro do MDB, há quem fale nisso.

A WEBSÉRIE DA MENTIRA E VERGONHA

Responsável por doenças graves, mortes e devastação ambiental na Linha Verde, uma multinacional alvo de denúncias e processos criminais tenta agora reescrever sua história com uma websérie encomendada a um veículo de comunicação. Trata-se de uma peça de propaganda paga, que ignora vítimas, silencia dados e tenta maquiar crimes com marketing. Enquanto a comunidade sofre, a empresa produz ficção. Vergonhoso é quem aceita esse roteiro.

ENQUADRADA

O selo semanal do Carrasco vai para os Correios, que tentam reverter o pesado inferno astral pelo qual vem passando, com prejuízo bilionário e fechamento de agências. Nos últimos dias a estatal anunciou uma série de medidas para tentar melhorar sua imagem, o que inclui aumento de pontos de coleta e mudanças no telemarketing. Vale lembrar que o presidente, Fabiano Silva dos Santos, pediu demissão, mas ainda não foi demitido. É preciso designar urgente um gestor para cuidar dessa importante empresa brasileira.