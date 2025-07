Afonso Florence retorna ao comando da Casa Civil

Afonso Florence, secretário da Casa Civil e deputado federal licenciado - Foto: Rafaela Araújo / Ag. A Tarde

O retorno de Afonso Florence ao comando da Casa Civil da Bahia foi confirmado. O governador Jerônimo Rodrigues publicou a recondução do aliado ao cargo na edição desta quinta-feira, 17, do Diário Oficial do Estado (DOE).

O tempo fora da pasta foi breve. O DOE da última terça, 15, trouxe a exoneração de Florence e em seu lugar assumiu o chefe de Gabinete Carlos Palma de Mello, que respondeu, cumulativamente, pelo expediente da pasta.

Na ocasião, ele explicou ao Portal A TARDE que o motivo da exoneração aconteceu para que ele pudesse preencher o sistema para alocação de emendas parlamentares. Florence é deputado federal e está de licença do mandato.

Outras saídas

Esta foi a quinta vez que Afonso Florence se afasta da secretaria. Em janeiro de 2023, logo após ser nomeado para a Casa Civil, ele foi afastado para concluir o seu mandato como congressista na Câmara, até o fim daquele mês.

No final do mesmo ano, ele voltou a assumir o mandato na Câmara dos Deputados outras duas vezes em menos de uma semana, no mês de novembro. As exonerações se deram por conta do prazo para o envio de emendas parlamentares. Pelo mesmo motivo, ele pediu nova licença no final de 2024.

Em todas as ocasiões Carlos Palma de Mello assumiu a pasta na ausência do titular.