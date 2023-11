Afonso Florence é exonerado pela 2ª vez em menos de uma semana | A TARDE

O deputao federal licenciado, Afonso Florence (PT), foi exonerado pela segunda vez em uma semana do comando da Secretaria da Casa Civil do Governo da Bahia. A informação foi publicada nesta quinta-feira, 30, no Diário Oficial do Estado (DOE), retroativa ao dia 29.

Mais uma vez, o chefe de Gabinete da Casa Civil, Carlos Palma de Mello, assume, cumulativamente, o expediente da pasta.

Em contato com o Portal A TARDE, a assessoria de Florence informou que a nova exoneração do secretário se deu pelo fato de o prazo das emendas parlamentares no Congresso terem sido prorrogados.

Na última quarta-feira, 22, Florence foi exonerado do cargo e retomou ao comando da pasta na quarta, 24. O motivo da saída da última semana foi o mesmo, a busca pelas emendas parlamentares em Brasília.