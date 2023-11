Jerônimo nomeia Florence novamente para a Casa Civil | A TARDE

Deputado federal licenciado, Afonso Florence (PT), foi nomeado de volta ao cargo de secretário da Casa Civil do Governo do Estado após dois dias que foi exonerado da pasta. A informação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 24.

A pasta estava sob o comando do chefe de Gabinete, Carlos Palma de Mello.

No dia da exoneração, Florence conversou com o Portal A TARDE e explicou sua saída repentina da pasta. Segundo ele, o motivo seria para o cumprimento de agenda até esta sexta-feira na Câmara dos Deputados.

"Apesar de ser subordinado do governador, eu tenho um mandato e um prazo máximo para as emendas. Também tenho compromisso com quem votou em mim, o meu eleitorado", declarou.

Esta é a segunda vez neste ano em que Florecne é exonerado e retorna à pasta. Em janeiro deste ano, o parlamentar também foi afastado para concluir o seu mandato como congressista na Câmara, até o fim do mês. Na ocasião, Carlos Mello também assumiu temporariamente.