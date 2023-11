Afonso Florence é exonerado da Casa Civil do Governo da Bahia | A TARDE

O deputado federal e secretário da Casa Civil do governador da Bahia, Afonso Florence, foi exonerado do cargo. A informação foi divulgada na manhã desta quarta-feira, 22, no Diário Oficial do Estado (DOE).

De acordo com o documento, o chefe de Gabinete da Casa Civil, Carlos Palma de Mello, vai, cumulativamente, responder pelo expediente da Pasta.

Ao Portal A TARDE, Afonso explicou que cumprirá agenda até sexta-feira, 24, na Câmara dos Deputados, e logo voltará.

"Apesar de ser subordinado do governador, eu tenho um mandato e um prazo máximo para as emendas. Também tenho compromisso com quem votou em mim, o meu eleitorado", declarou.

O parlamentar informou ainda que voltará oficialmente ao cargo na sexta.

Esta não é a primeira vez que Florence sai do posto. Em janeiro deste ano, o parlamentar também foi afastado para concluir o seu mandato como congressista na Câmara, até o fim do mês.

Na ocasião, Carlos Mello também assumiu temporariamente.