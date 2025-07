Nikolas Ferreira protocola pedido de impeachment de Lula

Deputado federal Nikolas Ferreira - Foto: Divulgação

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), um dos principais nomes do bloco de oposição, apresentou um pedido de impeachment contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo o parlamentar, o chefe do Palácio do Planalto teria cometido crimes de responsabilidade.

Os supostos crimes apontados por Nikolas, que também é alvo de uma denúncia que pode culminar na cassação do seu mandato, ocorreram no âmbito da crise com os Estados Unidos, fruto da taxação de 50% nos produtos brasileiros exportados para o país, assim como a condução de outros temas ligados à política de relações exteriores.

“O Brasil não pode ser conduzido com base em interesses ideológicos ou revanchismos pessoais. A política externa deve servir aos brasileiros, e não à conveniência de regimes autoritários ou agendas antiocidentais”, afirma Nikolas Ferreira.

Próximos passos

A próxima etapa do processo é a análise da Presidência da Câmara dos Deputados, hoje nas mãos de Hugo Motta (Republicanos). Cabe ao representante do Legislativo decidir se arquiva ou prossegue com o pedido.

Quais são os crimes apontados?