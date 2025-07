Rede Sustentabilidade quer mais protagonismo em 2026

Heloísa Helena e Marcelo Carvalho em Brasília, com os demais eleitos para a executiva estadual - Foto: Divulgação | Rede Sustentabilidade

No encontro da executiva nacional, realizado nos últimos dias 8 e 9 em Brasília, a Rede Sustentabilidade definiu as metas para o processo eleitoral do ano que vem. O partido deve seguir na federação com o PSOL mas quer ampliar sua participação nas decisões e também o número de representantes na Câmara Federal.

“A tendência é que a gente continue federado, mas numa construção com mais mãos. Não vai ter mais a imposição de um campo do PSOL sobre o outro que vai levar a gente a reboque. Nós teremos muito mais autonomia junto à federação”, projeta Marcelo Carvalho, porta-voz da Rede na Bahia.

A vitória de Marcelo, bem como do porta-voz nacional, Paulo Lamac, simboliza uma mudança na condução dos rumos da Rede, mas não necessariamente uma ruptura. O grupo de Marcelo e Lamac é liderado pela ex-senadora Heloísa Helena e chegou ao comando do partido derrotando os candidatos apoiados pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.

Marina, eleita por São Paulo, e Túlio Gadelha, de Pernambuco, foram os dois deputados eleitos pela Rede em 2022. Com a nomeação de Marina para o ministério de Lula, Luciene Cavalcante, do PSOL, assumiu o mandato.

Para aumentar a força da federação e do partido, a estratégia na nova executiva é eleger 12 representantes, independente dos candidatos eleitos pelo PSOL. Hoje, os dois partidos juntos ocupam 14 cadeiras no parlamento brasileiro.

Posse

A Rede Sustentabilidade não planeja nenhuma candidatura nacional, mas acredita que possa disputar a eleição majoritária em pelo menos dois estados, ainda guardados a sete chaves. E para ampliar a participação do partido na federação e na Câmara, a legenda conta com a liderança de Heloísa Helena.

“Importante destacar a liderança principal do grupo majoritário do partido, que é a ex-senadora Heloísa Helena, que está percorrendo o país inteiro para conseguir fazer com que o partido Rede tenha capacidade de seguir avançando nas suas pautas”, diz Marcelo Carvalho.

Heloísa, aliás, estará presente com Paulo Lamac na posse de Marcelo Carvalho e do diretório estadual, no próximo dia 25, no Grande Hotel da Barra. No plano nacional, a Rede tem sondado parlamentares de outros partidos para fortalecer as suas chapas.

Glauber fica

O movimento contrário também existe. PSDB e Cidadania têm feito contato com Marina e Túlio, mas Marcelo Carvalho acredita que eles devam permanecer na legenda. “Somos base do governo Lula, apoiamos a isenção do IR (para quem ganha até R$ 5mil) e queremos uma aliança para barrar o avanço da extrema-direita no país inteiro”, diz Carvalho, apontando as convergências entre os dois grupos em oposição no partido.

“Nossa maior vontade é conseguir fazer o maior número de deputados federais para contribuir com a sociedade. Acabar com esse Congresso da maneira que está, conservador, um Congresso achacador, que parte pra cima da população mais carente e esquece daqueles que muito têm dinheiro e não querem contribuir”, acrescenta o porta-voz da Rede na Bahia.

Sobre a possibilidade de Heloísa Helena assumir o mandato de Glauber Braga (PSOL), que enfrenta processo de cassação no conselho de ética da Câmara, o dirigente é taxativo. “Queremos que Glauber fique”, diz Marcelo, reforçando que Heloísa deverá ser novamente candidata a deputada federal pelo Rio de Janeiro.