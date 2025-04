Justiça derruba liminar e Rede Sustentabilidade tem novo porta-voz

Filiados elegeram novo porta-voz no lobby do hotel, após serem impedidos de ingressar no salão de votação - Foto: Divulgação

Marcelo Carvalho, presidente do sindicato dos motoristas de carga e da União Geral dos Trabalhadores (UGT) na Bahia é novo porta-voz do partido Rede Sustentabilidade na Bahia. A decisão estava sub-júdice, por efeito de liminar impetrada pela gestão que ora se encerra.

As eleições, realizadas em 8 de março, foram marcadas pela manobra da comissão executiva estadual, que fechou o salão alugado para realização do pleito em um hotel de Salvador, impedindo a entrada de cerca de 150 filiados que, no entanto, estavam aptos a votar e elegaram Marcelo no saguão do hotel.

Na decisão que derrubou a liminar, impetrada pelo antigo diretório estadual, o gabinete do Desembargador Renato Rodovalho Scussel, da 2ª turma cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, argumentou que:

"...o Diretório Nacional da Rede Sustentabilidade trouxe aos autos farta documentação comprobatória da regularidade da filiação dos delegados impugnados, materializadas por certidões obtidas diretamente da base de dados do sistema FILIA da Justiça Eleitoral, inclusive com demonstrações do número oficial de filiados constantes na base de dados do TSE, que diverge substancialmente do número informado pelo diretório estadual".

O magistrado acrescentou que 'a desfiliação de diversos membros às vésperas do congresso, se deu sem qualquer procedimento formal de apuração ou observância ao devido processo interno previsto no Estatuto, indicando possível intenção de exclusão de vozes dissidentes do processo deliberativo, em flagrante afronta aos princípios democráticos que devem nortear a vida partidária'.

Com a nomeação assegurada, Marcelo Carvalho agora tem o desafio de reconciliar o partido e planeja eleger um deputado estadual e um federal nas eleições do ano que vem. "Os trabalhadores, o movimento sindical, a voz popular do partido Rede venceu na Bahia", comemora o novo porta-voz.