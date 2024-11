Após resultado histórico em Salvador, Psol traça estratégia para 2026

Kleber Rosa ficou em segundo lugar na eleição municipal - Foto: Cássio Moreira | AG. A TARDE

O desempenho de Kleber Rosa na eleição para a prefeitura de Salvador, o melhor da história do Psol em uma disputa na capital baiana, antecipou os debates internos sobre o futuro da sigla no cenário político local. Ao Portal A TARDE, fontes ligadas ao partido projetam um crescimento no âmbito estadual no pleito de 2026.

Leia mais

>> Segundo turno em Camaçari esquenta temperatura na Alba

>> Bruno Reis deve montar novo escalão na próxima semana

>> Jerônimo pede autorização para novo empréstimo bilionário

Um dos nomes consultados pontuou que para a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), uma das apostas deve ser o próprio Kleber, antes cotado para concorrer a uma cadeira na Câmara dos Deputados. Na avaliação da mesma fonte, o segundo colocado no pleito municipal deste ano vai optar pelo caminho 'mais fácil' no momento, ainda que os planos do partido passem por uma projeção do político para o debate nacional.

Outra fonte afirmou que Jhonatas Monteiro, vereador mais votado da história de Feira de Santana, também planeja tentar uma vaga na Alba. O cenário com fortes candidatos ao legislativo estadual, entretanto, é cenário arriscado, já que Hilton Coelho, que já tem mandato, também tentará a reeleição. A expectativa é que a sigla consiga apenas duas cadeiras, no máximo.

Disputa pelo governo

O vereador eleito de Salvador, Hamilton Assis (Psol), é um dos nomes ventilados para concorrer ao governo baiano. O capital político do futuro edil, que já compôs até mesmo uma chapa presidencial, além do histórico dentro do partido, contam para que ele seja cotado como a principal opção no momento para a disputa. Tâmara Azevedo, candidata ao Senado em 2022, também corre por fora.

O Psol obteve um aumento na bancada na Câmara Municipal de Salvador, com as vitórias de Hamilton e Eliete Paraguassu. É a primeira vez que o partido terá duas cadeiras no legislativo da cidade.