Segundo turno em Camaçari esquenta temperatura na Alba

Luiz Caetano e Flávio Matos disputam segundo turno em Camaçari - Foto: Shirley Stolze | AG. A TARDE | Kevin Klay | A TARDE Play

O segundo turno da eleição para a prefeitura de Camaçari, disputado por Luiz Caetano (PT) e Flávio Matos (União Brasil), ditou o ritmo da sessão da Assembleia Legislativa na Bahia (Alba) nesta terça-feira, 22. Deputados ligados aos dois grupos políticos trocaram provocações e discutiram dentro do plenário da Casa.

A bancada petista na Alba repudiou as declarações do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), sobre Caetano. Presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Robinson Almeida (PT) atribuiu as acusações a um "desespero" do grupo.

Plenário da Alba durante discussão, nesta terça-feira, 22 | Foto: Cássio Moreira | AG. A TARDE

“Eu acredito que é o desespero do ex-prefeito de uma derrota iminente que vai acontecer em Camaçari”, disparou o petista. As críticas foram reforçadas por outros deputados da sigla, como Rosemberg, líder do governo na Alba, e Fátima Nunes.

O principal embate do dia, entretanto, foi protagonizado pelos deputados estaduais Júnior Muniz (PT), que apoia Caetano, e Samuel Júnior (Republicanos), que caminha com Flávio Matos. Muniz afirmou que uma pessoa teria dito em um evento com Samuel, que é evangélico, que 'invadiria' as igrejas da cidade para evitar que cristãos votassem no candidato do PT.

Samuel, que presidia a sessão no legislativo, reagiu e negou qualquer orientação do tipo. "Não houve nenhuma orientação pra invadir a igreja. Quem tem costume de invadir é o partido que você faz parte. Respeite as igrejas [...] Não vou entrar aqui, enquanto eu estiver presidindo, em âmbito de discussão política", disparou.

Ao longo da sessão, Samuel e Júnior voltaram a trocar farpas sobre o suposto episódio, e precisaram, em determinado momento, da intervenção de outros parlamentares presentes na sessão.

Também por causa das atenções voltadas para Camaçari, a base governista decidiu retirar de pauta a votação de dois pedidos de empréstimos do governo do Estado que seriam apreciados nesta terça.

Bastidores

Durante a sessão, deputados dos dois grupos políticos afirmaram, em anonimato, o clima de incerteza com o resultado do pleito. A expectativa é de que, assim como no primeiro turno, a vitória virá de forma apertada. Um político que tem colaborado com a campanha de Flávio Matos pontuou ao Portal A TARDE que a eleição na cidade é um 'ensaio' da corrida em 2026.

Outra fonte mostrou dúvida em relação ao peso das acusações recentes feitas por aliados dos dois candidatos no processo eleitoral. O entendimento é que qualquer declaração 'acima do tom' pode tirar votos decisivos. O segundo turno acontecerá no próximo domingo, 27.