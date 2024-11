Rosemberg rebate provocação de Caiado sobre violência; veja

Rosemberg sugeriu que Caiado tem sido dizimado pelas pessoas em Goiás como enfrentamento à violência - Foto: Cássio Moreira | A TARDE

O líder do governo Jerônimo Rodrigues (PT) na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), o deputado estadual Rosemberg (PT) rebateu, nesta terça-feira, 22, as provocações do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil) à segurança pública do Estado.



Rosemberg sugeriu que Caiado tem sido dizimado pelas pessoas em Goiás como enfrentamento à violência, e disse que a política adotada na Bahia vai na contramão do governador goiano.

“O enfrentamento à violência para ele é sair dizendoimando as pessoas, isso não é enfrentamento à violência, isso na realidade é tentar usar o Estado para, sem qualquer tipo de avaliação a priori, tomar uma posição a partir do seu entendimento”, disparou Rosemberg , em conversa com a imprensa, durante sessão da Alba.

“Isso não é uma política de desenvolvimento de um estado, ele não cuida do estado dele e se dá ao desplante de fazer uma avaliação com relação ao estado da Bahia. Quem conhece a Bahia são os baianos e as baianas, e é por isso que elegeram um governador de uma cidade do interior que atende às necessidades da população e tem feito todos os dias um enfrentamento à violência”, completou.