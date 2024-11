Prefeito Junior Marabá comenta sobre a instalação da Inpasa em LEM

Evento ocorreu na segunda-feira - Foto: Divulgação

Após o lançamento da Pedra Fundamental da Inpasa, que contou com a presença de produtores da região Oeste, representado por Antônio Franciosi, do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT) - que esteve acompanhado por seis secretários de Estado – e do presidente da Inpasa, José Lopes, o prefeito Junior Marabá fez uma análise sobre o impacto da chegada da maior produtora de combustível à base de grãos, no município. O evento ocorreu na segunda-feira, 21.

A unidade da Inpasa de Luís Eduardo Magalhães é a 8ª biorrefinaria da companhia, a 6ª no Brasil, e representa um investimento de aproximadamente R$ 1,3 bilhão.

“Assim como Luís Eduardo Magalhães se desenvolveu e começou esse crescimento no agronegócio nas décadas de 80 e 90, e fez com que Luís Eduardo seja hoje a cidade que mais cresce na Bahia, e a quinta economia do Estado, eu vejo que com a instalação da Inpasa nós teremos um novo marco temporal em nossa história”, afirmou o prefeito Marabá.

O prefeito destacou ainda a importância do beneficiamento da produção do município. “A partir de agora teremos uma produção com valor agregado. Não estaremos mais produzindo e exportando apenas grãos, mas produzindo e exportando também produtos com valor agregado, como biocombustíveis, DDGS e óleos vegetais”.

“Um fato importante é que a Inpasa tornará a Bahia autossuficiente em etanol. A Bahia deixará de importar cerca de 700 milhões de litros de etanol de Goiás, o que equivale a 70% do consumo atual do estado. E toda essa produção, bastante significativa para o Estado, irá partir daqui de Luís Eduardo Magalhães”, disse Junior Marabá.

“A Inpasa terá um impacto significativo na economia de Luís Eduardo. A previsão é de gerar aproximadamente 2.500 empregos durante a construção e cerca de 450 vagas diretas e 1.500 indiretas, após o início das operações, programadas para o primeiro trimestre de 2026”, concluiu o prefeito.