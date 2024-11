PT Bahia irá processar ex-prefeito ACM Neto após declarações "caluniosas"

Executiva estadual do PT Bahia - Foto: Luara Chiavon / PT Bahia

As declarações do ex-prefeito ACM Neto, que apontou uma relação entre o PT e o tráfico de drogas no estado, repercutiram mal na cúpula petista e o presidente do PT Bahia, Éden Valadares, anunciou que irá abrir representação judicial por calúnia e ataque à honra contra Neto.

“A derrota iminente em Camaçari está deixando o ex-prefeito de Salvador cada vez mais desesperado. Todo mundo sabe que ele lida mal com as derrotas, que não superou a perda nas urnas para Jerônimo até hoje, mas passou de todos os limites e vai ser responsabilizado judicialmente”, destacou o dirigente estadual do PT.

Éden apontou ainda que a mágoa de ACM Neto por ter sido derrotado pelo governador Jerônimo Rodrigues e pelo PT não lhe daria o direito "de mentir e caluniar o partido".

“Não saber perder não pode servir de justificativa para que ele ataque a honra do governador e a trajetória do Partido dos Trabalhadores com tantas mentiras e injúrias. Vou defender a história do PT no debate político, na mídia, nas redes sociais e na Justiça até as últimas consequências. Ele tem que lavar a boca antes de falar do PT”.

"Desespero"

Quem também subiu o tom contra o ex-prefeito foi o deputado estadual Robinson Almeida (PT). Em entrevista ao Portal A TARDE, o deputado afirmou que o candidato derrotado ao governo da Bahia, que acusou Caetano de ter ligação com o tráfico da cidade, tem usado táticas tradicionais da extrema-direita. O petista ainda chamou a postura de “desespero”, e pediu que o debate permaneça no âmbito político.

“Eu acredito que é o desespero do ex-prefeito de uma derrota iminente que vai acontecer em Camaçari”, disparou em discurso na Alba.