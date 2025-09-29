Menu
POLÍTICA
MAIS TEMPO EM CASA

Agora é lei! Licença-maternidade é ampliada para 120 dias no Brasil

Medida foi oficializada durante evento em Brasília, nesta segunda-feira, 29

Redação

Por Redação

29/09/2025 - 14:56 h | Atualizada em 29/09/2025 - 16:58
Imagem ilustrativa da imagem Agora é lei! Licença-maternidade é ampliada para 120 dias no Brasil
-

O presidente Lula (PT) sancionou, nesta segunda-feira, 29, um projeto que aumenta em até 120 dias a licença-maternidade após a alta hospitalar das mães e recém-nascidos. A medida foi oficializada em evento em Brasília.

O projeto, que altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), tinha sido aprovado em setembro pelo Congresso Nacional. Contudo, o texto passou pela Casa quase três anos após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em outubro de 2022, a Corte definiu que a licença seria iniciada a partir da alta hospitalar em casos de internação de recém-nascidos e suas mães, e não no momento do parto.

O texto prevê ainda que em casos de internações que superem duas semanas, as mães tenham direito à extensão da licença por até 120 dias, descontando-se o tempo já retirado antes do parto. Ou seja, caso a mulher tenha entrado em licença-maternidade duas semanas antes do parto, ela teria direito ao tempo remanescente.

Governo brasileiro vê com otimismo encontro entre Lula e Trump
Ministro que anulou condenações de Lula assume presidência do STF
Barroso revela "dor no coração" ao votar pela prisão de Lula

A lei também estabelece que a internação precisa ter relação direta com o momento do parto, como em casos de prematuridade ou complicações no nascimento.

A mesma regra será aplicada ao salário-maternidade, que deverá ser estendido por até 120 dias, retirando-se o tempo de recebimento antes do parto.

Lula participa da cerimônia de abertura da 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres (5ª CNPM), em Brasília
Lula participa da cerimônia de abertura da 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres (5ª CNPM), em Brasília | Foto: Ricardo Stuckert/PR

A lei sancionada vai além da decisão do STF porque mantém o pagamento do salário-maternidade durante o período da internação, por se considerar não que o início será após a alta, mas que haverá a extensão do prazo.

O caso chegou ao Supremo por meio de uma ação protocolada pelo partido Solidariedade, e a decisão tem efeito imediato, valendo para as gestantes e mães que possuem contratos de trabalho formais.

Tags:

congresso nacional Licença-maternidade Lula STF

