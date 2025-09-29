Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Moraes aponta 'fuga' de Eduardo Bolsonaro e adota medida mais rígida

Ministro do STF aponta estratégia de deputado federal

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

29/09/2025 - 12:58 h
Eduardo Bolsonaro será notificado via edital
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está no exterior, seja notificado via edital sobre a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra ele. A decisão é desta segunda-feira, 29.

Moraes afirmou que o parlamentar está nos Estados Unidos como estratégia para não ser responsabilizado judicialmente. Moraes, que é o relator da denúncia sobre coação de Justiça, decidiu ainda que o blogueiro Paulo Figueiredo, também alvo da PGR por coação de Justiça, será notificado por uma carta rogatória, por cooperação internacional.

"Dessa maneira, não restam dúvidas de que o denunciado, mesmo mantendo seu domicílio em território nacional, está criando dificuldades para ser notificado, possibilitando, nos termos do §2° do art. 4° da Lei 8.038/90, sua citação por edital", diz trecho da decisão de Moraes.

O que é notificação via edital?

Notificação via edital é uma medida de caráter excepcional tomada quando o alvo da denúncia ou solicitação não tem endereço fixo encontrado pela Justiça. Assim, o alvo pode ser notificado por publicação em jornais de grande circulação ou por diários oficiais.

Denúncia

Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo foram denunciados pela PGR, na última semana, pelo crime de coação de Justiça. Caso o Supremo Tribunal Federal (STF) aceite a denúncia, os dois se tornarão réus.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), pai de Eduardo, havia sido indiciado pela Polícia Federal, mas acabou sendo retirado da denúncia.

