Moraes toma decisão sobre pena de Daniel Silveira

Daniel Silveira, ex-deputado federal - Foto: Divulgação

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a progressão do ex-deputado federal bolsonarista Daniel Silveira para o regime aberto de prisão. Ele foi condenado em 2022 pelos crimes de ameaça ao Estado Democrático de Direito e coação de Justiça.

Na decisão, Moraes afirmou que Silveira já cumpriu todos os requisitos para a mudança de regime, passando mais de 25% da pena. O ex-parlamentar também já teve quatro anos, um mês e 26 dias de prisão executados.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Daniel Silveira também foi aprovado nos exames criminológicos, de acordo com Moraes.

"Estão presentes todos os requisitos legais exigidos para a progressão do sentenciado ao regime aberto de cumprimento de sua pena privativa de liberdade", destacou o magistrado em sua decisão.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) também deu parecer positivo pela progressão do regime do ex-deputado federal.

Restrições

Daniel Silveira terá que seguir uma série de restrições, como comprovar que está trabalhando, uso de tornozeleira eletrônica, residência fixa no Rio de Janeiro e cumprimento das regras de prisão domiciliar durante os períodos de folga.

O ex-deputado federal também não poderá ter acesso às redes sociais no regime aberto.

Quem é Daniel Silveira?

Daniel Silveira surgiu na política em 2018, ao ser eleito deputado federal pelo extinto PSL, pelo Rio de Janeiro. O parlamentar está preso desde 2021, após publicar um vídeo com ataques ao STF e homenageando o Ato Institucional número 5 da ditadura militar (AI-5).