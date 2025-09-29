Menu
HOME > POLÍTICA
MUDANÇA?

Eduardo Bolsonaro pode enfrentar punição branda na Câmara

Processo contra deputado licenciado está no Conselho de Ética da Casa

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

29/09/2025 - 16:00 h | Atualizada em 30/09/2025 - 7:57
Deputado federal autoexilado Eduardo Bolsonaro (PL-SP)
Deputado federal autoexilado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) -

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) pode ter o mandato suspenso ao invés de cassado no Conselho de Ética, mesmo com a atuação do parlamentar nos Estados Unidos e o excesso de faltas na Câmara. A indicação, de acordo com a CNN, partiu de lideranças dos partidos que compõem à Casa.

Uma das razões seria não ceder às pressões do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF) de que o mandato de Eduardo seja cassado. A avaliação é a de que a Câmara ficou com a imagem arranhada após o Senado rejeitar, de forma unânime, a PEC da Blindagem.

Aliado a isso, às frequentes investidas da Corte para investigar desvios e limitar emendas parlamentares. Diante deste cenário, elevou o sentimento, entre as bancadas da Casa, de autoproteção.

Leia Também:

Câmara inicia processo que pode cassar mandato de Eduardo Bolsonaro
Moraes aponta 'fuga' de Eduardo Bolsonaro e adota medida mais rígida
Bolsonaro pede para que Eduardo “feche a boca” para não prejudicá-lo

A outra razão, também conforme essas lideranças, a suspensão seria uma punição que acabaria tendo impacto positivo para o parlamentar autoexilado. Nos bastidores, a previsão é a de que o relator do "Caso Eduardo" no Conselho de Ética, Delegado Marcelo Freitas (União-MG), decida pela aplicação de suspensão entre dois e três meses ao liberal.

Câmara inicia processo que pode cassar mandato de Eduardo Bolsonaro

Teve início nesta segunda-feira, 29, o prazo para o deputado federal Delegado Marcelo Freitas (União-MG), relator do parecer preliminar no Conselho de Ética da Câmara — que pode cassar o mandato do colega de Casa, Eduardo Bolsonaro (PL-SP) —, apresentar o texto.

O parlamentar mineiro tem dez dias para entregar o documento e pode, neste primeiro momento, votar pela admissibilidade ou arquivamento da representação.

Após ser apresentado, o parecer será votado pelo colegiado. Se for pela admissibilidade e o colegiado aprovar, Eduardo será notificado e terá prazo de dez dias úteis também para apresentar sua defesa escrita.

Câmara dos Deputados Conselho de Ética delegado Marcelo Freitas eduardo bolsonaro

x