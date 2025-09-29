Lula diz que vai levar Janja para ver Trump; primeira-dama reage

Lula (PT) e Janja durante agenda institucional - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Lula (PT) disse nesta segunda-feira, 29, que pretende levar a primeira-dama Janja da Silva para conversar com o presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump. A mulher do mandatário, por sua vez, reagiu ao convite do petista e fez o sinal negativo com a mão.

"Eu brinco muito com a Janjinha dizendo para ela que a Unesco [Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura] já deu uns 10 prêmios para ela de mulher mais bem casada do planeta Terra. E quando eu for conversar com [Donald] Trump, eu vou levar ela. Eu quero que ele veja", brincou o presidente.

O chefe do Palácio do Planalto brincou com a mulher durante a 5ª Conferência de Política para as Mulheres, realizada em Brasília, que contou com a presença do governador baiano, Jerônimo Rodrigues (PT).

Já o aceno para o encontro foi feito por Trump durante discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU). Até o momento, não há previsão sobre a data e o local para realização da reunião.

Janja e Lula x agenda institucional

A primeira-dama Janja da Silva, geralmente, participa das agendas institucionais do presidente Lua (PT). A mulher viaja na comitiva do presidente ou chega antes do mandatário no local e cumpre agenda própria no país.

Um dos países que Janja cumpriu agenda foi na China, com o presidente Xi Jinping. Na ocasião, a fala da primeira-dama provocou polêmica ao falar sobre os efeitos nocivos das redes sociais, como o TikTok, produzido pelo país.

Trump revela encontro com Lula e faz elogio: “Parece um homem bom"

O presidente Donald Trump revelou que teve um rápido encontro com o presidente Lula (PT) na terça-feira, 23, durante a 80ª Assembleia Geral da ONU, que acontece em Nova York, nesta terça-feira, 23.

O encontro aconteceu no intervalo entre o discurso dos dois mandatários. Lula foi o primeiro chefe de estado a discursar, seguido de Trump. Segundo o norte-americano, os dois marcaram uma reunião para discutir as sanções aplicadas ao Brasil.

“Eu estava entrando e o líder do Brasil estava saindo. Nós nos vimos e nos damos um abraço. Nós concordamos em nos reunirmos na próxima semana. Não tivemos muito tempo para falar, foram 20 segundos, mas eu estou satisfeito e fico feliz por ter tido que esperar”, disse Trump.