ALBA: salário dos servidores sobe 4,5%; valores serão pagos em 2 etapas

Salário dos servidores da ALBA - Foto: Marcello Casal Jr | Agência Brasil

Os servidores da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) terão os salários reajustados de forma escalonada a partir de novembro deste ano. O aumento nos vencimentos mensais seguirá os seguintes cronogramas:

4,5% em novembro;

4,5% em maio de 2026.

A novidade foi anunciada nesta segunda-feira, 29, pela presidente Ivana Bastos (PSD) durante reunião com representantes do Sindicato dos Servidores da ALBA (Sindsalba).

Após o encontro, a chefe do Legislativo ressalta a importância de manter a valorização do servidor dentro da casa.

“Esse é um compromisso com o servidor, que eu acredito muito. Tenho dito a todos eles que o papel de cada um aqui na ALBA é fundamental para que essa Casa gire. A ALBA sozinha não vai a lugar nenhum. O servidor público aqui, os deputados, todos nós juntos, vamos conseguir construir uma ALBA mais forte”, disse Ivana.

Reunião do Sindicato dos Servidores, presidente da ALBA e líder da oposição, Tiago Correia (PSD) | Foto: Ascom ALBA | Agência ALBA

Além do aumento salarial, a chefe do Parlamento baiano ainda acolheu outros itens da pauta de reivindicações apresentada em reunião anterior, realizada no mês de julho. Entre eles está, a

Conversão em pecúnia do 6º mês acumulado de licença-prêmio

Programa de incentivo à aposentadoria voluntária: o tema ainda está debatido dentro da ALBA

Os tópicos foram amplamente debatidos com os líderes da maioria, Rosemberg Pinto (PT), e da minoria, Tiago Correia (PSDB). Embora não tenha participado do encontro da noite desta segunda-feira, 29, o petista também contribuiu para a construção do consenso.