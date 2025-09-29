Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AUMENTO!

ALBA: salário dos servidores sobe 4,5%; valores serão pagos em 2 etapas

Aumento dos vencimentos mensais foi anunciado nesta segunda-feira, 29

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

29/09/2025 - 21:12 h
Salário dos servidores da ALBA
Salário dos servidores da ALBA -

Os servidores da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) terão os salários reajustados de forma escalonada a partir de novembro deste ano. O aumento nos vencimentos mensais seguirá os seguintes cronogramas:

  • 4,5% em novembro;
  • 4,5% em maio de 2026.

A novidade foi anunciada nesta segunda-feira, 29, pela presidente Ivana Bastos (PSD) durante reunião com representantes do Sindicato dos Servidores da ALBA (Sindsalba).

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Após o encontro, a chefe do Legislativo ressalta a importância de manter a valorização do servidor dentro da casa.

“Esse é um compromisso com o servidor, que eu acredito muito. Tenho dito a todos eles que o papel de cada um aqui na ALBA é fundamental para que essa Casa gire. A ALBA sozinha não vai a lugar nenhum. O servidor público aqui, os deputados, todos nós juntos, vamos conseguir construir uma ALBA mais forte”, disse Ivana.

Reunião do Sindicato dos Servidores, presidente da ALBA e líder da oposição, Tiago Correia (PSD)
Reunião do Sindicato dos Servidores, presidente da ALBA e líder da oposição, Tiago Correia (PSD) | Foto: Ascom ALBA | Agência ALBA

Além do aumento salarial, a chefe do Parlamento baiano ainda acolheu outros itens da pauta de reivindicações apresentada em reunião anterior, realizada no mês de julho. Entre eles está, a

  • Conversão em pecúnia do 6º mês acumulado de licença-prêmio
  • Programa de incentivo à aposentadoria voluntária: o tema ainda está debatido dentro da ALBA

Os tópicos foram amplamente debatidos com os líderes da maioria, Rosemberg Pinto (PT), e da minoria, Tiago Correia (PSDB). Embora não tenha participado do encontro da noite desta segunda-feira, 29, o petista também contribuiu para a construção do consenso.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alba Assembleia Legislativa da Bahia Bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Salário dos servidores da ALBA
Play

Vereador é barrado ao tentar invadir nova Rodoviária de Salvador; veja

Salário dos servidores da ALBA
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

Salário dos servidores da ALBA
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Salário dos servidores da ALBA
Play

Tarifa zero é viável? Haddad faz radiografia no transporte público

x