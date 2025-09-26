Deputados debatem a situação portuária, que sofre de todo lado

Plenário da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) - Foto: Vanner Casaes | Agência Alba

A 19km de Feira de Santana, na BR-324, existe o que chamam, segundo o prefeito Zé Ronaldo (UB), Hotel das Carretas. É o Posto São Gonçalo, onde caminhões que transportam mercadorias para o Porto de Salvador aguardam a hora de serem chamados. E o espaço é razoável, pega 600 veículos.

Aí está o emblema de um dos grandes gargalos dos portos da Bahia, Salvador, Aratu (Candeias) e Ilhéus, a logística precária, espelhada no pouco espaço e também pela falta de rodovias e ferrovias.

Tudo sobre Levi Vasconcelos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O painel da situação foi retratado ontem na Alba com o seminário Integração Porto-Cidade, promovido pela Comissão Especial Sobre o Sistema Portuário Brasileiro, da Câmara dos Deputados, e tendo como proponente o deputado federal Gabriel Nunes (PSD).

EM SALVADOR – Mas lá também estavam os deputados Arthur Maia (UB), que é relator de um projeto de outro baiano, Leur Lomanto (UB), também presente, assim como os colegas Paulo Magalhães (PSD) e Lídice da Mata PSB), além da presidente da Alba, Ivana Bastos (PSD).

A reunião foi bem concorrida, teve também autoridades e executivos do setor portuário, além de representantes dos trabalhadores e o tempo foi curto, apenas duas horas para uma sucessão de oradores sempre pressionados pelo pouco tempo.

Mas deu para se dizer que se a questão é interconectar cidades e portos, Salvador está longe disso. Já foi assim, mas hoje o bairro do Comércio, onde fica o porto, está quase todo desconectado.

E Arthur Maia volta às origens com Ivana e Lídice da Mata

A reunião ontem para discutir os portos acabou se tornando ponto de encontro para velhos amigos, vezes nem tanto, matarem as saudades.

Assim que a deputada Ivana Bastos (PSD), presidente da Alba, adentrou o recinto, deu de cara com o conterrâneo Arthur Maia (UB), na juventude vereador em Guanambi, terra dos dois (foi também deputado estadual três vezes e está no terceiro mandato de federal). Alguém brincou, ela retrucou.

– Não, eu nunca namorei com ele. Foi minha irmã. Arthur lembrou que os dois moravam pertinho, a vida toda amigos e adversários.

– Ela era Carcará e eu Jacu. Depois chegou a deputada Lídice da Mata (PSB), e Arthur voltou a lembrar episódios do passado.

– Eu e Lídice militamos juntos no PCdoB. Era o movimento Viração. Seja como for, as duas hoje são inimigas cordiais dele.

Colombaiano e paraibaiano

Nelson Cadena, jornalista e escritor, colombiano que adotou a Bahia, sempre se denominou como colombaiano e oficializou a situação em setembro de 2023 ao receber o título de Cidadão Baiano, iniciativa do deputado Robinson Almeida (PT).

Hoje (10h), quem também oficializa algo similar é Augusto César Correia, o diretor geral da Band para o Norte e Nordeste. Ele é paraibano e vai virar paraibaiano, iniciativa do deputado Niltinho (PP).

Connegro se conecta com as batalhas das mulheres

Ivana Bastos (PSD), presidente da Assembleia, recebeu a diretoria do Coletivo Nacional de Organização Negra (Connegro), que em 3 de novembro realiza em Salvador o Simpósio Internacional sobre Justiça Climática e Racismo Ambiental, que vai reunir representantes de organizações sociais, universidades e convidados internacionais, em um debate sobre os desafios climáticos e os impactos do racismo ambiental.

O presidente nacional da Connegro, Christiano Santos, disse que será simbólica a entrega da Carta de Salvador a ela, primeira mulher a se tornar presidente da Alba:

– Ela representa a diversidade que estamos tentando representar.

REGISTROS

Delação em Guanambi

Preso pela PF segunda última em Foz do Iguaçu, no Paraná, quando tentava fugir para o Paraguai, Tiago Francisco Castro de Souza, acusado de desviar mais de R$ 1,2 milhão da Prefeitura de Guanambi, tem interesse em fazer delação premiada, segundo o advogado dele, José Cardoso Júnior. Muita gente não dormiu lá.

Capital do Petróleo

O deputado Radiovaldo Costa (PT), historicamente ligado ao Sindicato dos Petroleiros, apresentou projeto de lei dando a Catu o título de Capital do Petróleo. Ele diz que a cidade já foi um dos grandes núcleos da produção petrolífera na Bahia e por isso merece.

Energia saltitante

Moradores de Praia dos Lençóis, em Una, travaram a BA 001 no local esta semana por mais de quatro horas. Era um protesto contra as sucessivas quedas de energia. Deputados dizem que o problema lá se alastra porto do estado, atingindo grandes e pequenos.

Tenente Paulo

O ten cel Paulo Cézar Cabral, da PM, recebeu ontem a Comenda 2 de Julho da Alba. O autor da proposta, Laeste de Vando (Pode), diz que é pelos relevantes serviços prestados à Bahia.

COLABOROU: MARCOS VINICIUS