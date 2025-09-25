Todos ganham bem: conheça a cidadezinha onde até o salário “normal” é de rico

BRASIL
A cidade onde “todo mundo ganha muito”
Por Iarla Queiroz
Com menos de 5 mil habitantes, Gavião Peixoto, interior paulista, se destaca por ter a maior média salarial do estado e ainda ser considerada a cidade com melhor qualidade de vida do Brasil. A apenas 4 horas de São Paulo, o município combina bons salários, segurança e natureza exuberante, atraindo atenção de turistas e curiosos de todo o país.
Segundo o Censo 2022 do IBGE, os trabalhadores formais recebem, em média, 5,2 salários mínimos, superando São Paulo (4,4) e Campinas (3,8). No cenário nacional, a média não chega a 3 salários, evidenciando o desempenho acima da média do município.
Uma história que mistura café e aviões
Gavião Peixoto nasceu no início dos anos 1900, quando o governo paulista incentivou a ocupação do interior com imigrantes para trabalhar nos cafezais. Em 1907, a construção da estação ferroviária trouxe mais moradores e impulsionou a economia local.
Com o declínio do transporte ferroviário, a cidade perdeu importância econômica — até que, em 2001, a Embraer decidiu instalar sua fábrica na região, mudando completamente o cenário. Hoje, mais da metade da população (2.800 de 4.700 habitantes) trabalha na empresa, que produz aeronaves militares e comerciais e mantém uma pista de testes de quase 5 km, a maior do Hemisfério Sul.
Economia impulsionada por indústria e campo
Além da Embraer, o agronegócio também desempenha papel central. A produção de laranja representa 53% das atividades agrícolas, enquanto a cana-de-açúcar responde por 38%, com destaque para empresas como Cutrale e Fischer.
Essa combinação de indústria de alta tecnologia e agricultura de ponta é o que garante os salários elevados e uma vida confortável para os moradores.
Qualidade de vida de primeira
Em 2024, Gavião Peixoto liderou o Índice de Progresso Social (IPS) Brasil, que avalia o bem-estar da população entre todos os municípios do país. Pequena, tranquila e segura, a cidade oferece indicadores sociais de destaque, localização estratégica e infraestrutura que facilita o deslocamento e a logística local.
Turismo e lazer: natureza e aviação
Apesar de econômica e tecnológica, Gavião Peixoto preserva seu lado natural. Os visitantes encontram trilhas, cachoeiras e o Parque Ecológico Municipal, perfeito para passeios de bike ou contato com a Mata Atlântica.
E para os fãs de aviação, a fábrica da Embraer abre suas portas para visitas guiadas de estudantes e grupos escolares, mostrando de perto os processos de produção e a impressionante pista de testes.
Gavião Peixoto é um exemplo de como salários altos, qualidade de vida e natureza podem conviver. A cidade prova que tamanho não é documento e que, mesmo com menos de 5 mil habitantes, é possível liderar em bem-estar, economia e inovação tecnológica.
