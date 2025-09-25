Empresa de varejo oferece 150 vagas de emprego para o fim de ano

Para todas as vagas é necessário ter ensino médio completo - Foto: Divulgação

A loja de varejo Ferreira Costa oferece, nas lojas de Salvador, 150 vagas de emprego temporárias de final de ano. As vagas são para as unidades dos Barris e Avenida Paralela.

As vagas são para as funções de conferente de mercadoria, auxiliar de e-commerce, promotor de vendas, auxiliar de prevenção de perdas, atendente de loja, apoio de caixa, operador de loja e auxiliar de depósito.

Os interessados já podem se inscrever através da internet e pessoas com Deficiência (PCDs) também podem participar. Para as vagas de apoio de caixa, operador de loja e auxiliar de depósito não é necessário ter experiência.

Exige-se experiência mínima de 6 meses para conferente de mercadoria, auxiliar de e-commerce, promotor de vendas, auxiliar de prevenção de perdas e atendente de loja. Para todas as vagas é preciso ter ensino médio completo.