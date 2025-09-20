Menu
EMPREGOS & NEGÓCIOS
EMPREGOS & NEGÓCIOS

CCR Metrô Bahia lança vagas de emprego em Salvador

Concessionária oferece oportunidades em diferentes áreas, com benefícios e chances para universitários a partir do 5º semestre

Por Iarla Queiroz

20/09/2025 - 9:48 h | Atualizada em 20/09/2025 - 10:41
CCR Metrô Bahia
CCR Metrô Bahia -

A CCR Metrô Bahia está com inscrições abertas para novas vagas de emprego e estágio em Salvador. O prazo segue até a próxima terça-feira (23), e as candidaturas devem ser feitas exclusivamente no site oficial da concessionária, na aba “Trabalhe Conosco”.

As vagas de estágio são voltadas para universitários a partir do 5º semestre dos cursos de Engenharia Mecânica, Produção, Civil, Elétrica, Eletrônica ou Eletromecânica. Além disso, é necessário ter nível intermediário em Excel, perfil analítico, organização, atenção aos detalhes e facilidade para atuar em equipe.

Requisitos para Técnico em Manutenção Civil

Já para a vaga de Técnico em Manutenção Civil, a CCR exige formação técnica completa em Edificações ou Construção Civil. O candidato também precisa ter conhecimentos em estruturas metálicas e de concreto armado (OAE, OAC, Taludes e Contenções), além de disponibilidade para trabalhar em turnos diurnos e noturnos. Domínio em Pacote Office, AutoCAD e SAP também está entre os requisitos.

Pacote de benefícios

Entre os benefícios oferecidos pela concessionária estão: assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-refeição ou alimentação, folga no dia do aniversário, Wellhub e política de flexibilidade de jornada.

x