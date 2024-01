CCR Metrô Bahia abre vaga para agente de atendimento e orientação | A TARDE

A CCR Metrô Bahia está com seleção aberta para agente de atendimento e orientação, com Ensino Médio completo, conhecimento intermediário em pacote Office e experiência em atendimento ao público.

A vaga afirmativa é exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD). As pessoas interessadas em se candidatar podem se inscrever gratuitamente até segunda-feira, dia 01/01/24, no site da concessionária.

As informações completas estão disponíveis na plataforma de seleção e o salário é compatível com o mercado e as pessoas selecionadas irão atuar em Salvador.

A CCR Metrô Bahia ressalta que todo o cadastro é feito apenas pelo site oficial e não autoriza nenhum colaborador a solicitar dados pessoais de candidatos.