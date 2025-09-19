CONCURSOS
IFBA abre processo seletivo com salários de quase R$ 7 mil
Edital conta com 13 vagas disponíveis
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) abriu um concurso para 13 vagas de professor substituto em Salvador. Os salários podem chegar a até R$ 7 mil.
Os salários mais altos ficam para os professores de administração e contabilidade e finanças, que estão previstos para receberem R$ 5.949,07 somado ao auxílio-alimentação de R$ 1.000,00. Além disso, há vagas para as áreas de:
- automação;
- eletrônica analógica e digital;
- eletrônica;
- áudio e vídeo;
- eletrotécnica;
- física;
- química;
- inglês;
- espanhol;
- Libras;
- atendimento educacional especializado.
Inscrições
As inscrições começam na próxima segunda-feira, 22, e vão até o dia 29 de setembro, devendo ser feitas por um formulário online. O processo seletivo vai ser válido por um ano, podendo ser prorrogado uma vez com o mesmo tempo de duração.
