IFBA abre processo seletivo com salários de quase R$ 7 mil

IFBA anuncia vagas com salário de quase R$ 7 mil - Foto: IFBA / Divulgação

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) abriu um concurso para 13 vagas de professor substituto em Salvador. Os salários podem chegar a até R$ 7 mil.

Os salários mais altos ficam para os professores de administração e contabilidade e finanças, que estão previstos para receberem R$ 5.949,07 somado ao auxílio-alimentação de R$ 1.000,00. Além disso, há vagas para as áreas de:

automação;

eletrônica analógica e digital;

eletrônica;

áudio e vídeo;

eletrotécnica;

física;

química;

inglês;

espanhol;

Libras;

atendimento educacional especializado.

Inscrições

As inscrições começam na próxima segunda-feira, 22, e vão até o dia 29 de setembro, devendo ser feitas por um formulário online. O processo seletivo vai ser válido por um ano, podendo ser prorrogado uma vez com o mesmo tempo de duração.