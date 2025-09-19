Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CONCURSOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONCURSOS

IFBA abre processo seletivo com salários de quase R$ 7 mil

Edital conta com 13 vagas disponíveis

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

19/09/2025 - 15:45 h
IFBA anuncia vagas com salário de quase R$ 7 mil
IFBA anuncia vagas com salário de quase R$ 7 mil -

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) abriu um concurso para 13 vagas de professor substituto em Salvador. Os salários podem chegar a até R$ 7 mil.

Os salários mais altos ficam para os professores de administração e contabilidade e finanças, que estão previstos para receberem R$ 5.949,07 somado ao auxílio-alimentação de R$ 1.000,00. Além disso, há vagas para as áreas de:

Tudo sobre Concursos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
  • automação;
  • eletrônica analógica e digital;
  • eletrônica;
  • áudio e vídeo;
  • eletrotécnica;
  • física;
  • química;
  • inglês;
  • espanhol;
  • Libras;
  • atendimento educacional especializado.

Leia Também:

MP-BA abre vagas com remuneração de quase R$ 32 mil
Banco oferece vagas de emprego com salário de R$ 7 mil na Bahia
Um mês para o CNU 2: relembre as novas regras do concurso

Inscrições

As inscrições começam na próxima segunda-feira, 22, e vão até o dia 29 de setembro, devendo ser feitas por um formulário online. O processo seletivo vai ser válido por um ano, podendo ser prorrogado uma vez com o mesmo tempo de duração.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

concurso emprego ifba professor vagas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
IFBA anuncia vagas com salário de quase R$ 7 mil
Play

Governo anuncia concurso com 2.870 vagas para PM e bombeiros

x