MP-BA abre vagas com remuneração de quase R$ 32 mil
Oportunidades são disponibilizadas para cargo de Promotor de Justiça Substituto
Por Redação
O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) abriu um concurso público que busca preencher 20 vagas para o cargo de Promotor de Justiça Substituto. A remuneração para os contratados será de mais de R$ 31 mil.
Para concorrer à vaga, os candidatos precisam ser bacharéis em Direito e ter, no mínimo, três anos de atividade jurídica, além de outros requisitos.
Os profissionais que forem aprovados vão receber a remuneração de R$ 31.975,77.
Como participar?
Para participar, os interessados devem fazer a inscrição até essa quinta-feira, 18, pelo site oficial do MP-BA, e pagar a taxa de inscrição de R$ 340,00.
Os candidatos serão avaliados por meio de provas escritas, orais e de títulos.
A validade do Concurso será de dois anos, contados da data de sua homologação, prorrogável apenas uma vez, por igual período, a critério da Administração e por ato expresso do Procurador-Geral de Justiça do Estado da Bahia.
