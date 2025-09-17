Menu
CONCURSOS
CONCURSOS

Banco oferece vagas de emprego com salário de R$ 7 mil na Bahia

Municípios baianos recebem vagas para especialistas em seguros e consórcios

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

17/09/2025 - 16:16 h
Banco tem vagass de emprego com salários de R$ 7 mil
Mais de 100 vagas de emprego para a posição de especialista patrimonial estão sendo ofertadas pelo Banco Santander em quatro municípios baianos. A função é voltada para às áreas de seguros e consórcios, focadas em fortalecer o relacionamento entre os clientes e ampliar sua proteção patrimonial.

O pacote de remuneração mensal inclui um salário fixo de R$ 2.613,50 além de um bônus garantido de R$ 4.518,70 durante os oito primeiros meses, que somados resultam em R$ 7 mil.

Após o nono mês de contrato, o profissional segue com o salário fixo e passa a contar com uma remuneração variável semestral, que a média pode chegar a R$ 85 mil.

Como se candidatar?

Para se inscrever é necessário ter graduação completa ou estar no último ano de um curso universitário, além de experiência com o pacote Office. As inscrições devem ser feitas pelo link oficial do concurso.

O profissional vai ser responsável por:

  • Atender;
  • Fazer a consultoria personalizada;
  • Entregar estratégias de longo prazo que assegurem a prosperidade dos clientes.

Já o especialista vai realizar atendimentos com visitas presenciais em agências ou em locais escolhidos pelos clientes, apresentando soluções sob medida de proteção patrimonial.

Benefícios

Entre os benefícios estão inclusos:

  • Vale-alimentação de R$ 735,14;
  • 13ª cesta alimentação no valor de R$ 712,14;
  • Vale-refeição de R$ 45,50 por dia (cerca de R$ 1.001,00 mensais);
  • Auxílio creche ou babá de até R$ 496,26;
  • Assistência médica;
  • Assistência odontológica;
  • Seguro de vida.

x