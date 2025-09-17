CONCURSOS
Banco oferece vagas de emprego com salário de R$ 7 mil na Bahia
Municípios baianos recebem vagas para especialistas em seguros e consórcios
Mais de 100 vagas de emprego para a posição de especialista patrimonial estão sendo ofertadas pelo Banco Santander em quatro municípios baianos. A função é voltada para às áreas de seguros e consórcios, focadas em fortalecer o relacionamento entre os clientes e ampliar sua proteção patrimonial.
O pacote de remuneração mensal inclui um salário fixo de R$ 2.613,50 além de um bônus garantido de R$ 4.518,70 durante os oito primeiros meses, que somados resultam em R$ 7 mil.
Após o nono mês de contrato, o profissional segue com o salário fixo e passa a contar com uma remuneração variável semestral, que a média pode chegar a R$ 85 mil.
Leia Também:
Como se candidatar?
Para se inscrever é necessário ter graduação completa ou estar no último ano de um curso universitário, além de experiência com o pacote Office. As inscrições devem ser feitas pelo link oficial do concurso.
O profissional vai ser responsável por:
- Atender;
- Fazer a consultoria personalizada;
- Entregar estratégias de longo prazo que assegurem a prosperidade dos clientes.
Já o especialista vai realizar atendimentos com visitas presenciais em agências ou em locais escolhidos pelos clientes, apresentando soluções sob medida de proteção patrimonial.
Benefícios
Entre os benefícios estão inclusos:
- Vale-alimentação de R$ 735,14;
- 13ª cesta alimentação no valor de R$ 712,14;
- Vale-refeição de R$ 45,50 por dia (cerca de R$ 1.001,00 mensais);
- Auxílio creche ou babá de até R$ 496,26;
- Assistência médica;
- Assistência odontológica;
- Seguro de vida.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes