Concursos de TI disponibilizam vagas com salários de até R$ 26 mil

Concursos de TI tem vagas de até R$ 26 mil - Foto: Marcos Santos/USP Imagens

Vários órgãos públicos, em diversos estados vão abrir concursos para a área de Tecnologia da Informação (TI), em 2025, com salários que saem de R$ 3 mil, e podem chegar até R$ 26 mil.

As seleções incluem diversos locais de trabalho, como tribunais e hospitais. As vagas suportam níveis médio, técnico e superior em todo país.

Tudo sobre Concursos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Conselho Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo (CRM-ES) vai realizar um concurso público, que está sob responsabilidade do Instituto Quadrix, que vai oferecer vagas para os níveis médio e superior, incluindo:

auxiliar;

agente;

técnico;

analista.

A lotação vai ser no Espírito Santo e a remuneração parte de R$ R$ 2.270,11 e R$ 12.337,37. O número de vagas ainda será definido.

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro

O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) vai realizar um concurso para a vaga de auditor de controle externo. O órgão responsável pela organização será o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

O certame vai oferecer 40 vagas voltadas a profissionais de nível superior, focadas em TI e outras áreas. A lotação vai ser no Rio de Janeiro (RJ), com remuneração que pode chegar a R$ 26 mil.

Hospital de Clínicas Gaspar Vianna

A Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, no Pará, vai lançar um concurso público organizado pela Consulplan. Nele, serão ofertadas 219 vagas em cargos de níveis médio e superior.

A lotação vai ser no Pará e a remuneração pode chegar a R$ 3 mil.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ) terá um concurso organizado pelo Instituto OACP. O processo seletivo é para a vaga de analista judiciário, de nível superior.

A lotação vai ser no Rio de Janeiro, com remuneração de R$ 9 mil. O número de vagas ainda será definido.

Agência Estadual de Tecnologia da Informação de Pernambuco

A Agência Estadual de Tecnologia da Informação de Pernambuco (ATI-PE) vai fazer um concurso público para a vaga de analista em gestão de tecnologia da informação e comunicação.

Ao total, 82 vagas vão ser ofertadas para candidatos de nível superior. A lotação será em Pernambuco (PE) e a remuneração pode chegar a R$ 9 mil. A banca organizadora ainda será definida.

Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro

O Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro (Proderj) terá concurso público com banca organizadora ainda a ser definida. A prova é voltada para a área de tecnologia da informação com cargos de níveis médio, técnico e superior.

A lotação será no Rio de Janeiro (RJ) e a remuneração pode chegar a R$ 6,8 mil. O número de vagas ainda será definido.