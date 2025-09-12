Menu
OFICIALMENTE AUTORIZADO

Concurso da Câmara de Deputados é autorizado e paga até R$ 29 mil

O certame será destinado aos cargos de Analista Legislativo e Técnico Legislativo

Carla Melo

Por Carla Melo

12/09/2025 - 8:13 h
A autorização foi publicada em edição extra do Diário Oficial da Câmara dos Deputados
A autorização foi publicada em edição extra do Diário Oficial da Câmara dos Deputados -

O novo concurso da Câmara dos Deputados foi oficialmente autorizado pelo presidente da Casa Legislativa, Hugo Motta. A autorização foi publicada em edição extra do Diário Oficial da Câmara dos Deputados na quinta-feira, 11.

O certame será destinado aos cargos de Analista Legislativo e Técnico Legislativo. Serão oferecidas as seguintes atribuições:

Analista Legislativo

  • Registro e Redação;
  • Processo Legislativo e Gestão;
  • Comunicação Social;
  • Documentação e Informação Legislativa;
  • Museólogo;
  • Engenheiro;
  • Médico

Técnico Legislativo

  • Policial Legislativo Federal;
  • Assistente Legislativo e Administrativo.

Concursos anteriores

O edital publicado em 2023 ofertou 140 vagas imediatas, além de 609 em cadastro de reserva, para o cargo de Analista Legislativo. O certame registrou mais de 90 mil inscritos.

Sob organização da FGV, as oportunidades foram distribuídas em diversas especialidades de nível superior, com salários iniciais que variaram de R$ 26.196,30 a R$ 34.812,19, além de benefícios.

x