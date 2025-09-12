OFICIALMENTE AUTORIZADO
Concurso da Câmara de Deputados é autorizado e paga até R$ 29 mil
O certame será destinado aos cargos de Analista Legislativo e Técnico Legislativo
Por Carla Melo
O novo concurso da Câmara dos Deputados foi oficialmente autorizado pelo presidente da Casa Legislativa, Hugo Motta. A autorização foi publicada em edição extra do Diário Oficial da Câmara dos Deputados na quinta-feira, 11.
O certame será destinado aos cargos de Analista Legislativo e Técnico Legislativo. Serão oferecidas as seguintes atribuições:
Analista Legislativo
- Registro e Redação;
- Processo Legislativo e Gestão;
- Comunicação Social;
- Documentação e Informação Legislativa;
- Museólogo;
- Engenheiro;
- Médico
Técnico Legislativo
- Policial Legislativo Federal;
- Assistente Legislativo e Administrativo.
Concursos anteriores
O edital publicado em 2023 ofertou 140 vagas imediatas, além de 609 em cadastro de reserva, para o cargo de Analista Legislativo. O certame registrou mais de 90 mil inscritos.
Sob organização da FGV, as oportunidades foram distribuídas em diversas especialidades de nível superior, com salários iniciais que variaram de R$ 26.196,30 a R$ 34.812,19, além de benefícios.
