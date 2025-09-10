Menu
CONCURSOS
SALVADOR E VITÓRIA DA CONQUISTA

Salários de R$ 13 mil! UFBA abre concurso para professores

As vagas de diferentes áreas estão sendo distribuídas em Salvador e Vitória da Conquista

Carla Melo

Por Carla Melo

10/09/2025 - 9:22 h
Universidade Federal da Bahia abriu as inscrições para docentes
Universidade Federal da Bahia abriu as inscrições para docentes -

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) abriu as inscrições para um concurso público com 11 vagas de professor do magistério superior para as cidades de Salvador e Vitória da Conquista.

A jornada de trabalho das vagas são de 20 a 40 horas semanais, em regime de dedicação exclusiva, com remuneração mensal de R$ 3.090,43 a R$ 13.288,85.

Como se inscrever

Os interessados podem se inscrever até o dia 8 de outubro pelo link. A taxa de de inscrição varia entre R$ 180 e R$ 200. A solicitação de isenção do valor poderá ser feita até 17 de setembro. O prazo de validade do concurso será de um ano contado a partir da data da publicação da homologação do resultado do concurso no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado por mais um ano.

Serão preenchidas 11 vagas distribuídas entre as seguintes áreas:

Salvador

  • Escola de Enfermagem: Enfermagem no Cuidado à Saúde Mental (1 vaga);
  • Escola de Nutrição: Ciências da Saúde Pública e Nutrição Aplicada (1 vaga);
  • Escola Politécnica: Lavra Subterrânea (1 vaga);
  • Escola Politécnica: Sistemas de Produção (1 vaga);
  • Faculdade de Ciências Contábeis: Econometria (1 vaga);
  • Faculdade de Economia: Métodos Quantitativos e Finanças (2 vagas);
  • Instituto de Ciência da Informação: Formação e Desenvolvimento de Coleções (1 vaga);
  • Instituto de Psicologia e Serviço Social: Gestão de Pessoas e Saúde do(a) Trabalhador(a) (1 vaga);
  • Instituto Multidisciplinar de Reabilitação e Saúde: Fonoaudiologia / Linguagem e Fala (1 vaga).

Vitória da Conquista

  • Instituto Multidisciplinar em Saúde: Ginecologia e Obstetrícia: Saúde da Pessoa Adulta/ Internato (1 vaga).

Tags:

concurso concurso público Salvador vitória da conquista

x