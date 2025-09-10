Salários de R$ 13 mil! UFBA abre concurso para professores

Universidade Federal da Bahia abriu as inscrições para docentes - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) abriu as inscrições para um concurso público com 11 vagas de professor do magistério superior para as cidades de Salvador e Vitória da Conquista.

A jornada de trabalho das vagas são de 20 a 40 horas semanais, em regime de dedicação exclusiva, com remuneração mensal de R$ 3.090,43 a R$ 13.288,85.

Como se inscrever

Os interessados podem se inscrever até o dia 8 de outubro pelo link. A taxa de de inscrição varia entre R$ 180 e R$ 200. A solicitação de isenção do valor poderá ser feita até 17 de setembro. O prazo de validade do concurso será de um ano contado a partir da data da publicação da homologação do resultado do concurso no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado por mais um ano.

Serão preenchidas 11 vagas distribuídas entre as seguintes áreas:

Salvador

Escola de Enfermagem: Enfermagem no Cuidado à Saúde Mental (1 vaga);

Escola de Nutrição: Ciências da Saúde Pública e Nutrição Aplicada (1 vaga);

Escola Politécnica: Lavra Subterrânea (1 vaga);

Escola Politécnica: Sistemas de Produção (1 vaga);

Faculdade de Ciências Contábeis: Econometria (1 vaga);

Faculdade de Economia: Métodos Quantitativos e Finanças (2 vagas);

Instituto de Ciência da Informação: Formação e Desenvolvimento de Coleções (1 vaga);

Instituto de Psicologia e Serviço Social: Gestão de Pessoas e Saúde do(a) Trabalhador(a) (1 vaga);

Instituto Multidisciplinar de Reabilitação e Saúde: Fonoaudiologia / Linguagem e Fala (1 vaga).

Vitória da Conquista