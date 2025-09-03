Cervejaria abre concurso para vagas com salários de até R$ 9 mil

Ambev abre vagas para estágio e trainee com salários de até R$ 9 mil - Foto: Ambev | Divulgação

A cervejaria Ambev abriu um concurso para vagas de trainee e estagiário com salários que podem chegar a até R$ 9 mil em Goiás. As inscrições seguem até o dia 8 de setembro e devem ser feitas diretamente no site da Ambev. Os candidatos à vaga de estágio devem ter previsão de graduação entre 2026 e 2027.

Segundo a cervejaria, a seleção é aberta para candidatos de todos os cursos que tenham terminado a graduação entre dezembro de 2023 e dezembro de 2025 e tenham, no máximo, dois anos de experiência em tempo integral após conclusão da primeira graduação.

A Ambev destacou ainda que os candidatos devem ter disponibilidade de mobilidade entre estados. Os selecionados terão salários que podem chegar a R$ 9 mil.

Estágio

Os candidatos ao programa de estágio devem estar cursando ensino superior e ter previsão de conclusão de curso entre dezembro de 2026 e dezembro de 2027 e disponibilidade para trabalho presencial.

Dentro do programa estão duas trilhas de aprendizado:

Business, para perfis interessados no mundo comercial;

Supply, para quem se vê trabalhando em cervejarias, refrigeranteiras, maltarias ou fábricas verticalizadas.

Os estagiários selecionados terão a oportunidade de desenvolver um projeto relevante para o negócio e apresentá-lo para as lideranças da companhia.

Trainee

A empresa informou que o programa de trainee tem duração de 10 meses com preparação para atuar em qualquer área da companhia. O trabalho prevê vivências práticas em diferentes unidades de todo o Brasil e uma experiência internacional junto a trainees de todo o mundo.

Vagas

De acordo com a Ambev, ao todo serão 200 vagas para vários estados do país, além de que busca pessoas que queiram oportunidades de liderança e tenham vontade de assumir desafios que envolvem marcas icônicas e a transformação digital do negócio. As inscrições devem ser feitas no site da Ambev.