CONCURSOS
Concursos abertos em setembro têm 4 mil vagas e salários de até R$ 37,7 mil
Mês tem oportunidades em cargos de todos os níveis de escolaridade em diferentes órgãos públicos
Por Luiz Almeida
O mês de setembro é uma ótima oportunidade para quem deseja entrar no mercado de trabalho a partir de um concurso público. Estão abertas nos próximos dias mais de 4 mil vagas em todo o país.
Há oferta para cargos de todos os níveis de escolaridade, com salários que podem chegar a R$37.765,55.
Confira a lista com concursos abertos no mês
PM CE - CFO
O concurso PM CE conta com 96 vagas para a carreira de oficiais da saúde e capelão, com exigência da escolaridade de nível superior.
Leia Também:
As inscrições poderão ser feitas entre os dias 5 de setembro e 10 de outubro, por meio do portal do Instituto Selecon. O salário do aprovado será de R$ 9.469,93.
TJ-SP
O Tribunal de Justiça de São Paulo está com concurso aberto para escrevente técnico judiciário. O cargo exige o ensino médio completo e ganhos iniciais de R$ 6,3 mil.
As inscrições podem ser realizadas até o dia 22 de setembro, pelo site da Fundação Vunesp.
MP-SP
O concurso MP-SP também está com inscrições abertas para o cargo de analista de promotoria II. O edital conta com 15 vagas imediatas mais cadastro de reserva para a carreira.
As inscrições poderão ser feitas até o dia 15 de setembro. A seleção oferece iniciais de R$13.581,75.
TJ-MS
O concurso do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul oferece 15 vagas para juiz substituto, com salário de R$32.289,54. Inscrições até 18 de setembro.
DPE-SC
A Defensoria Pública de Santa Catarina abriu concurso com 14 vagas para analista e técnico. Os salários chegam a R$9,3 mil. Inscrições até 15 de setembro.
MP-BA
O Ministério Público da Bahia abriu 20 vagas para promotor, com iniciais de R$31.975,77. Inscrições até 18 de setembro.
PGE-TO
O concurso da Procuradoria-Geral do Tocantins oferece 10 vagas para procurador, com salário de R$36.882,86. Inscrições até 19 de setembro.
PGE-MT
A Procuradoria-Geral do Mato Grosso abriu 15 vagas para procurador, com salário de R$37.745,52. Inscrições até 19 de setembro.
TJ-RS
O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul abriu concurso para técnicos e analistas, em cadastro de reserva. Salários de até R$9,2 mil. Inscrições até 26 de setembro.
TRF6
O TRF da 6ª região abriu 28 vagas para juiz federal substituto, com salário de R$37.765,55. Inscrições até 2 de outubro.
MP-ES
O Ministério Público do Espírito Santo abriu 5 vagas para promotor, com iniciais de R$37.765,55. Inscrições até 10 de outubro.
PGE-ES
A Procuradoria-Geral do Espírito Santo abriu concurso para procurador, com 2 vagas e salário de R$27.768,62. Inscrições até 3 de outubro.
MP-SP (analista científico)
O Ministério Público de São Paulo abriu 13 vagas para analista científico, com iniciais de R$18.705,85. Inscrições até 7 de outubro.
Degase-RJ
O concurso do Degase, no Rio de Janeiro, oferece 3.009 vagas, sendo 564 imediatas. Salários chegam a R$4,4 mil. Inscrições até 8 de setembro.
Magé-RJ
A Prefeitura de Magé abriu concurso com 20 vagas para área fiscal, com salários de até R$5,6 mil. Inscrições até 10 de setembro.
Arraial do Cabo-RJ
A Prefeitura de Arraial do Cabo abriu 303 vagas na área da Educação, com salários de até R$3,4 mil. Inscrições até 7 de setembro.
Casimiro de Abreu-RJ
O concurso de Casimiro de Abreu oferece 4 vagas para procurador municipal, com salário de R$4.875. Inscrições até 7 de setembro.
Tanguá-RJ
A Prefeitura de Tanguá abriu 5 vagas para guarda civil municipal, com salário de R$1.542,81. Inscrições até 4 de setembro.
Nova Iguaçu-RJ
A Prefeitura de Nova Iguaçu abriu 452 vagas na área da Saúde, com salários de até R$5 mil. Inscrições até 18 de setembro.
EPPGG-MG
O Governo de Minas Gerais abriu concurso para 40 vagas de especialista em políticas públicas, com salário de R$5.226,60. Inscrições até 5 de setembro.
Boa Vista-RR
A Prefeitura de Boa Vista abriu concurso com 672 vagas em diversos cargos. Salários chegam a R$7,5 mil. Inscrições até 4 de setembro.
BRDE
O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul abriu 13 vagas para assistente e analista. Salários de até R$10.142,62. Inscrições até 11 de setembro.
Sefaz-SP
A Secretaria da Fazenda de São Paulo abriu concurso para 12 vagas de especialista contábil. Salário de R$6.117,26. Inscrições até 2 de outubro.
