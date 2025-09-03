Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CONCURSOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONCURSOS

Concursos abertos em setembro têm 4 mil vagas e salários de até R$ 37,7 mil

Mês tem oportunidades em cargos de todos os níveis de escolaridade em diferentes órgãos públicos

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

03/09/2025 - 13:17 h
Concursos estão abertos em setembro
Concursos estão abertos em setembro -

O mês de setembro é uma ótima oportunidade para quem deseja entrar no mercado de trabalho a partir de um concurso público. Estão abertas nos próximos dias mais de 4 mil vagas em todo o país.

Há oferta para cargos de todos os níveis de escolaridade, com salários que podem chegar a R$37.765,55.

Tudo sobre Concursos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Confira a lista com concursos abertos no mês

PM CE - CFO

O concurso PM CE conta com 96 vagas para a carreira de oficiais da saúde e capelão, com exigência da escolaridade de nível superior.

Leia Também:

Concurso da Controladoria-Geral paga até R$ 17,8 mil para auditor
Universidade federal abre vagas de emprego com salários de quase R$ 5 mil
Salários de R$ 31 mil! Veja concursos com inscrições em setembro

As inscrições poderão ser feitas entre os dias 5 de setembro e 10 de outubro, por meio do portal do Instituto Selecon. O salário do aprovado será de R$ 9.469,93.

TJ-SP

O Tribunal de Justiça de São Paulo está com concurso aberto para escrevente técnico judiciário. O cargo exige o ensino médio completo e ganhos iniciais de R$ 6,3 mil.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 22 de setembro, pelo site da Fundação Vunesp.

MP-SP

O concurso MP-SP também está com inscrições abertas para o cargo de analista de promotoria II. O edital conta com 15 vagas imediatas mais cadastro de reserva para a carreira.

As inscrições poderão ser feitas até o dia 15 de setembro. A seleção oferece iniciais de R$13.581,75.

TJ-MS

O concurso do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul oferece 15 vagas para juiz substituto, com salário de R$32.289,54. Inscrições até 18 de setembro.

DPE-SC

A Defensoria Pública de Santa Catarina abriu concurso com 14 vagas para analista e técnico. Os salários chegam a R$9,3 mil. Inscrições até 15 de setembro.

MP-BA

O Ministério Público da Bahia abriu 20 vagas para promotor, com iniciais de R$31.975,77. Inscrições até 18 de setembro.

PGE-TO

O concurso da Procuradoria-Geral do Tocantins oferece 10 vagas para procurador, com salário de R$36.882,86. Inscrições até 19 de setembro.

PGE-MT

A Procuradoria-Geral do Mato Grosso abriu 15 vagas para procurador, com salário de R$37.745,52. Inscrições até 19 de setembro.

TJ-RS

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul abriu concurso para técnicos e analistas, em cadastro de reserva. Salários de até R$9,2 mil. Inscrições até 26 de setembro.

TRF6

O TRF da 6ª região abriu 28 vagas para juiz federal substituto, com salário de R$37.765,55. Inscrições até 2 de outubro.

MP-ES

O Ministério Público do Espírito Santo abriu 5 vagas para promotor, com iniciais de R$37.765,55. Inscrições até 10 de outubro.

PGE-ES

A Procuradoria-Geral do Espírito Santo abriu concurso para procurador, com 2 vagas e salário de R$27.768,62. Inscrições até 3 de outubro.

MP-SP (analista científico)

O Ministério Público de São Paulo abriu 13 vagas para analista científico, com iniciais de R$18.705,85. Inscrições até 7 de outubro.

Degase-RJ

O concurso do Degase, no Rio de Janeiro, oferece 3.009 vagas, sendo 564 imediatas. Salários chegam a R$4,4 mil. Inscrições até 8 de setembro.

Magé-RJ

A Prefeitura de Magé abriu concurso com 20 vagas para área fiscal, com salários de até R$5,6 mil. Inscrições até 10 de setembro.

Arraial do Cabo-RJ

A Prefeitura de Arraial do Cabo abriu 303 vagas na área da Educação, com salários de até R$3,4 mil. Inscrições até 7 de setembro.

Casimiro de Abreu-RJ

O concurso de Casimiro de Abreu oferece 4 vagas para procurador municipal, com salário de R$4.875. Inscrições até 7 de setembro.

Tanguá-RJ

A Prefeitura de Tanguá abriu 5 vagas para guarda civil municipal, com salário de R$1.542,81. Inscrições até 4 de setembro.

Nova Iguaçu-RJ

A Prefeitura de Nova Iguaçu abriu 452 vagas na área da Saúde, com salários de até R$5 mil. Inscrições até 18 de setembro.

EPPGG-MG

O Governo de Minas Gerais abriu concurso para 40 vagas de especialista em políticas públicas, com salário de R$5.226,60. Inscrições até 5 de setembro.

Boa Vista-RR

A Prefeitura de Boa Vista abriu concurso com 672 vagas em diversos cargos. Salários chegam a R$7,5 mil. Inscrições até 4 de setembro.

BRDE

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul abriu 13 vagas para assistente e analista. Salários de até R$10.142,62. Inscrições até 11 de setembro.

Sefaz-SP

A Secretaria da Fazenda de São Paulo abriu concurso para 12 vagas de especialista contábil. Salário de R$6.117,26. Inscrições até 2 de outubro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

concurso público concursos no Brasil

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Concursos estão abertos em setembro
Play

Governo anuncia concurso com 2.870 vagas para PM e bombeiros

x