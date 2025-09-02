Universidade federal abre vagas de emprego com salários de quase R$ 5 mil

Universidade federal abre concurso com mais de 100 vagas - Foto: Reprodução | Agência Brasil

O novo concurso público da Universidade Federal do Rio Grande do Sul foi divulgado nesta terça-feira, 2, no Diário Oficial da União. O concurso admite servidores da área de administração da instituição em 2025, as vagas têm salários a partir de R$ 3.029,89 e pode chegar a R$ 4.967,04.

O edital apresenta 102 vagas abertas e cadastro de reserva em cargos da carreira técnico-administrativa em educação com reserva de:

20% para pessoas com deficiência;

25% para as pessoas pretas ou pardas;

3% para indígenas;

2% para quilombolas.

O concurso vai acontecer na Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências - FUNDATEC. As inscrições começam no dia 02 de setembro, indo até o dia 02 de outubro e devem ser feitas a partir do site oficial.

A taxa de inscrição tem uma taxa de R$ 120,00 para os cargos de nível médio/técnico e de R$ 170,00 para os candidatos aos cargos de nível superior.

O candidato que faz parte do programa do Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal pode solicitar a isenção do pagamento da taxa.

A solicitação de isenção da taxa deve ser feito do dia 02 até as 17h do dia 08 de setembro.

Provas

O concurso será composto por três provas:

Prova objetiva para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova de títulos para os candidatos aprovados na prova objetiva nos cargos de Médico (Clínica Médica e Psiquiatria), de caráter classificatório e Médico Veterinário/Área: Patologia Clínica Veterinária;

Prova prática para os candidatos classificados na prova objetiva no cargo de Médico Veterinário, de caráter eliminatório.

As provas provas serão realizadas no dia 02 de novembro de 2025, nas cidades de Porto Alegre e Tramandaí, os locais serão divulgados até o dia 24 de outubro.

A prova terá duração de três horas e meia e pode ser aplicada em outras cidades da região, caso o número de inscritos exceda a capacidade de alocação do município.

Entenda as vagas do edital da UFRGS

O concurso vai preencher cargos em Porto Alegre, sede da Universidade, além do Colégio de Aplicação, no Centro de Estudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos (CECLIMAR) que fica em Imbé/RS, no Campus Litoral Norte e na Estação Experimental Agronômica. Confira os cargos:

Analista de TI - Área: Infraestrutura (4)

Arquivista (2)

Bibliotecário/Documentalista (2)

Biólogo (1)

Contador (2)

Enfermeiro (2)

Engenheiro Agrônomo (2)

Engenheiro/Área: Engenharia Cartográfica (1)

Engenheiro/Área: Engenharia de Produção (1)

Engenheiro/Área: Engenharia Elétrica (1)

Engenheiro/Área: Engenharia Mecânica (2)

Engenheiro/Área: Engenharia Metalúrgica (2)

Engenheiro de Segurança do Trabalho (1)

Estatístico (1)

Médico/Área: Clínica Médica (2)

Médico/Área: Psiquiatria (1)

Médico Veterinário/Área: Animais Marinhos (1)

Médico Veterinário/Área: Patologia Clínica Veterinária (1)

Produtor Cultural (5)

Químico (1)

Nível médio/técnico

Assistente em Administração (16)

Técnico em Agropecuária (3)

Técnico em Contabilidade (9)

Técnico em Enfermagem (1)

Técnico em Farmácia (1)

Técnico em Tecnologia da Informação/Área: Infraestrutura (23)

Técnico em Tecnologia da Informação/Área: Sistemas de Informação (13)

Os cargos terão salários de R$ R$ 3.029,89 para nível médio/técnico e de R$ 4.967,04 para nível superior. Além dos salários, as vagas também contam com benefícios como: