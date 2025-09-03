Menu
CONCURSOS
EDITAL LANÇADO

Concurso da Controladoria-Geral paga até R$ 17,8 mil para auditor

Serão 200 vagas para o cargo de Auditor Estadual de Controle I

Carla Melo

Por Carla Melo

03/09/2025 - 10:54 h
Controladoria-Geral do Estado de São Paulo
Controladoria-Geral do Estado de São Paulo -

A Controladoria-Geral do Estado de São Paulo (CGE SP) publicou o edital de um concurso público que pretende preencher 200 vagas com salários iniciais que chegam a até R$ 17.850,00 para o cargo de Auditor Estadual de Controle I.

São oferecidas vagas para as seguintes áreas:

  • Auditoria - 70 vagas;
  • Tecnologia da Informação (T.I) - 60 vagas;
  • Correição e Combate à Corrupção - 50 vagas;
  • Obras e Concessões - 10 vagas;
  • Contabilidade Pública e Finanças - 10 vagas

Como se inscrever

As inscrições podem ser feitas do dia 15 de setembro a 16 de outubro no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca responsável pelo concurso. A taxa de inscrição está no valor de R$ 170,00.

>> Confira o edital

Como serão as provas

Os candidatos serão submetidos a duas etapas: sendo de provas objetiva e discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório. A prova objetiva será aplicada na data provável de 14 de dezembro, nos turnos da manhã – Módulo I (8h às 12h30) e da tarde – Módulo II (15h30 às 20h).

A etapa será composta por 120 questões de múltipla escolha, com 5 alternativas de resposta e apenas uma considerada a correta, assim distribuídas:

A Prova Discursiva constará de 2 (duas) questões discursivas, valendo 60 (sessenta) pontos cada, totalizando 120 (cento e vinte) pontos. Será considerado aprovado quem obtiver o mínimo de 60 pontos.

Cronograma

  • Inscrições: 15/09 a 16/10
  • Isenção da taxa: 15 a 17/09
  • Pagamento da taxa: até 17/10
  • Data da prova: 14/12

x