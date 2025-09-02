Salários de R$ 31 mil! Veja concursos com inscrições em setembro

O Ministério Público do Estado da Bahia está com 20 vagas abertas - Foto: Divulgação

As oportunidades de concursos têm se espalhado em todo o Brasil. Em setembro, diversas entidades e órgãos federais prepararam inúmeras vagas para diversos setores que pagam até R$ 13,5 mil.

As vagas contemplam diferentes níveis de ensino e em diferentes estados do Brasil. Confira as oportunidades de concursos abertos em setembro.

CPRM

Terminam nesta terça-feira, 2, as inscrições para 115 vagas oferecidas pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME). O órgão divulgou o edital de concurso público com vagas para Fortaleza, que inclui cargos de Pesquisador, Analista e Técnico em Geociências.

As inscrições podem ser feitas pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), a banca organizadora do certame. Os salários variam de R$ 4.442,68 a R$ 10.577,48, conforme o cargo. A carga horária é de 40 horas semanais.

Hemoba

A Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba)abriu um novo processo seletivo público via edital 01/2025 para preencher 199 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior. As inscrições seguem até o dia 9 de setembro, com a data prevista para o dia 28 deste mês. Os salários podem chegar a R$ 6.697,16.

A seleção será feita via Regime Especial de Direito Administrativo (REDA). Os contratos via REDA terão duração de até 3 anos e poderão ainda ser prorrogados pelo mesmo prazo, ou seja, podem durar até 6 anos.

USP

A Universidade de São Paulo (USP) divulgou 4 editais de concurso público com 26 vagas para o cargo de Técnico-Administrativo em Educação do Quadro Permanente. Os salários variam de R$ 6.027,72 a R$ 11.334,47, com carga horária a ser definida pela unidade de ensino ou pela administração da USP.

As inscrições vão até a próxima segunda-feira, 9 de setembro, pelo site da Fuveste.

Confira os editais:

BRDE

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) publicou as normas do concurso público que irá preencher 13 vagas e formar cadastro de reserva em cargos de níveis médio e superior em Curitiba (Paraná), Florianópolis (Santa Catarina) e Porto Alegre (Rio Grande do Sul).

As inscrições se encerram no dia 11 deste mês de setembro e devem ser feitas pelo site da Fundatec. Os salários vão de R$ 4.036,74 até R$ 10.142,62.

CRBio-5

Também estão abertas as inscrições para o concurso do Conselho Regional de Biologia da 5ª Região (CRBio-5), órgão de fiscalização que abrange os estados de Pernambuco, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Norte.

São oferecidas 303 vagas, sendo 3 imediatas e 300 para formação de cadastro de reserva. Os salários são de até R$ 3.646. Já as vagas são distribuídas em cargos de níveis médio e superior, para lotação nas cidades de Fortaleza (Ceará) e Recife (Pernambuco).

As inscrições devem ser feitas pelo site da Access. A taxa varia conforme o cargo escolhido, que pode ser de agente de contratação (R$ 45) e assistente administrativo ou analista contábil (R$ 56).

MPBA

O Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA), publicou um edital do concurso público para preencher 20 vagas de promotor de Justiça substituto, com salários de até R$ 31.975,77. As inscrições poderão ser feitas até o dia 18 de setembro, por meio do link. A taxa de inscrição é de R$ 340,00.

Do total de vagas, 35% estão reservadas às pessoas que se autodeclaram negras, indígenas e quilombolas conforme os critérios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e 10% para candidatos com deficiência.

Para concorrer ao cargo de promotor de Justiça, o candidato deverá comprovar, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica, além de ter concluído curso de bacharelado em Direito em escola oficial ou reconhecida. Mais informações estarão disponíveis no site do concurso.

UFRB

A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) está oferecendo 72 vagas para Professor do Magistério Superior, em diversas áreas. As inscrições seguem até o dia 16 de setembro e os salários para as vagas chegam a até R$ 13.288,85

As inscrições podem ser realizadas no site da UFRB.

TJ-SP

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) está com oportunidades para o cargo de escrevente técnico judiciário. O salário inicial é de R$ 6.345,94 e os aprovados formarão cadastro de reserva, para atuação na comarca da capital e nas circunscrições judiciárias com sedes em São Bernardo do Campo, Santo André, Osasco, Guarulhos, Mogi das Cruzes e Itapecerica da Serra.

As inscrições vão até o dia 22 de setembro pelo site da Vunesp e custam R$ 81.

MP-SP

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) também está com 15 vagas disponíveis em concurso público, sendo nove para a macrorregião com sede na capital e seis para as macrorregiões de Bauru, Campinas, Piracicaba e Ribeirão Preto. Será formado, ainda, cadastro de reserva.

A remuneração é de R$ 13.581,75, além de benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.450, auxílio-transporte de R$ 17,80 por dia e auxílio-saúde de R$ 2.037,26.

As inscrições devem ser feitas até o dia 15 de setembro, pelo site da Vunesp, e custam R$ 181.

