HOME > CONCURSOS
OPORTUNIDADE

Hemoba abre processo seletivo com salários de até R$ 6 mil

Salários podem variar entre R$ 1.219,04 a R$ 6.697,16 ao mês

Redação

Por Redação

23/08/2025 - 11:28 h
Objetivo é a admissão de profissionais que tenham níveis médio, técnico e superior
Objetivo é a admissão de profissionais que tenham níveis médio, técnico e superior

A Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) abriu Processo Seletivo que tem como objetivo a admissão de profissionais que tenham níveis médio, técnico e superior.

As oportunidades são para:

Técnico-administrativo

Vagas: 17 + cadastro de reserva

Carga horária: 40h semanais

Salário: R$ 1.425,52 + gratificações

Técnico de enfermagem

Vagas: 21 + cadastro de reserva

Carga horária: 30h semanais

Salário: R$ 1.219,04 + gratificações

Técnico em patologia clínica

Vagas: 40 + cadastro de reserva

Carga horária: 30h semanais

Salário: R$ 1.219,04 + gratificaçõe

Técnico em higiene dental

Vagas: 02 + cadastro de reserva

Carga horária: 30h semanais

Salário: R$ 1.219,04 + gratificações

Técnico administrativo – Análise de sistemas

Vagas: 02 + cadastro de reserva

Carga horária: 40h semanais

Salário: R$ 1.425,52 + gratificações

Técnico administrativo – Segurança do trabalho

Vagas: 01 + cadastro de reserva

Carga horária: 40h semanais

Salário: R$ 1.425,52 + gratificações

Analista Técnico – Análise de sistemas

Vagas: 03 + cadastro de reserva

Carga horária: 40h semanais

Salário: R$ 1.583,65 + gratificações

Analista Técnico – Administração

Vagas: 03 + cadastro de reserva

Carga horária: 40h semanais

Salário: R$ 1.583,65 + gratificações

Analista Técnico – Faturamento

Vagas: 01 + cadastro de reserva

Carga horária: 40h semanais

Salário: R$ 1.583,65 + gratificações

Analista Técnico – Contabilidade

Vagas: 01 + cadastro de reserva

Carga horária: 40h semanais

Salário: R$ 1.583,65 + gratificações

Assistente social

Vagas: 07 + cadastro de reserva

Carga horária: 30h semanais

Salário: R$ 1.435,01 + gratificações

Enfermeiro

Vagas: 17 + cadastro de reserva

Carga horária: 30h semanais

Salário: R$ 1.435,01 + gratificações

Farmacêutico

Vagas: 01 + cadastro de reserva

Carga horária: 30h semanais

Salário: R$ 1.435,01 + gratificações

Farmacêutico bioquímico

Vagas: 23 + cadastro de reserva

Carga horária: 30h semanais

Salário: R$ 1.435,01 + gratificações

Médico – Clínico geral

Vagas: 15 + cadastro de reserva

Carga horária: 12h semanais

Salário: R$ 3.348,58

Médico – Hematologista

Vagas: 12 + cadastro de reserva

Carga horária: 12h semanais

Salário: R$ 3.348,58

Médico – Hematologista

Vagas: 3 + cadastro de reserva

Carga horária: 24h semanais

Salário: R$ 6.697,16

Os profissionais admitidos vão desempenhar funções com carga horária de 12 a 40 horas semanais e vão contar com salários de R$ 1.219,04 a R$ 6.697,16 ao mês.

As provas objetivas vão ser realizadas no dia 28 de setembro, em Salvador, Barreiras, Brumado, Camaçari, Eunápolis, Feira de Santana, Guanambi, Irecê, Itaberaba, Itapetinga, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Paulo Afonso, Ribeira do Pombal, Seabra, Senhor do Bonfim, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista.

Procedimentos

Para participar, os interessados devem realizar inscrições no período de 28 de agosto de 2025 a 9 de setembro de 2025, exclusivamente via internet, com taxa no valor de R$ 41,50 a R$ 58,50.

Os candidatos vão ser avaliados por meio de prova objetiva e avaliação de títulos, de acordo com os critérios de pontuação especificados no edital.

O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado é de dois anos, contados da data da publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial do Estado da Bahia, o que pode ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, por ato expresso da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia.

x