Hemoba abre processo seletivo com salários de até R$ 6 mil
Salários podem variar entre R$ 1.219,04 a R$ 6.697,16 ao mês
A Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) abriu Processo Seletivo que tem como objetivo a admissão de profissionais que tenham níveis médio, técnico e superior.
As oportunidades são para:
Técnico-administrativo
Vagas: 17 + cadastro de reserva
Carga horária: 40h semanais
Salário: R$ 1.425,52 + gratificações
Técnico de enfermagem
Vagas: 21 + cadastro de reserva
Carga horária: 30h semanais
Salário: R$ 1.219,04 + gratificações
Técnico em patologia clínica
Vagas: 40 + cadastro de reserva
Carga horária: 30h semanais
Salário: R$ 1.219,04 + gratificaçõe
Técnico em higiene dental
Vagas: 02 + cadastro de reserva
Carga horária: 30h semanais
Salário: R$ 1.219,04 + gratificações
Técnico administrativo – Análise de sistemas
Vagas: 02 + cadastro de reserva
Carga horária: 40h semanais
Salário: R$ 1.425,52 + gratificações
Técnico administrativo – Segurança do trabalho
Vagas: 01 + cadastro de reserva
Carga horária: 40h semanais
Salário: R$ 1.425,52 + gratificações
Analista Técnico – Análise de sistemas
Vagas: 03 + cadastro de reserva
Carga horária: 40h semanais
Salário: R$ 1.583,65 + gratificações
Analista Técnico – Administração
Vagas: 03 + cadastro de reserva
Carga horária: 40h semanais
Salário: R$ 1.583,65 + gratificações
Analista Técnico – Faturamento
Vagas: 01 + cadastro de reserva
Carga horária: 40h semanais
Salário: R$ 1.583,65 + gratificações
Analista Técnico – Contabilidade
Vagas: 01 + cadastro de reserva
Carga horária: 40h semanais
Salário: R$ 1.583,65 + gratificações
Assistente social
Vagas: 07 + cadastro de reserva
Carga horária: 30h semanais
Salário: R$ 1.435,01 + gratificações
Enfermeiro
Vagas: 17 + cadastro de reserva
Carga horária: 30h semanais
Salário: R$ 1.435,01 + gratificações
Farmacêutico
Vagas: 01 + cadastro de reserva
Carga horária: 30h semanais
Salário: R$ 1.435,01 + gratificações
Farmacêutico bioquímico
Vagas: 23 + cadastro de reserva
Carga horária: 30h semanais
Salário: R$ 1.435,01 + gratificações
Médico – Clínico geral
Vagas: 15 + cadastro de reserva
Carga horária: 12h semanais
Salário: R$ 3.348,58
Médico – Hematologista
Vagas: 12 + cadastro de reserva
Carga horária: 12h semanais
Salário: R$ 3.348,58
Médico – Hematologista
Vagas: 3 + cadastro de reserva
Carga horária: 24h semanais
Salário: R$ 6.697,16
Os profissionais admitidos vão desempenhar funções com carga horária de 12 a 40 horas semanais e vão contar com salários de R$ 1.219,04 a R$ 6.697,16 ao mês.
As provas objetivas vão ser realizadas no dia 28 de setembro, em Salvador, Barreiras, Brumado, Camaçari, Eunápolis, Feira de Santana, Guanambi, Irecê, Itaberaba, Itapetinga, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Paulo Afonso, Ribeira do Pombal, Seabra, Senhor do Bonfim, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista.
Procedimentos
Para participar, os interessados devem realizar inscrições no período de 28 de agosto de 2025 a 9 de setembro de 2025, exclusivamente via internet, com taxa no valor de R$ 41,50 a R$ 58,50.
Os candidatos vão ser avaliados por meio de prova objetiva e avaliação de títulos, de acordo com os critérios de pontuação especificados no edital.
O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado é de dois anos, contados da data da publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial do Estado da Bahia, o que pode ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, por ato expresso da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia.
