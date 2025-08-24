OPORTUNIDADES
MP-BA, PGE, prefeituras e outros órgãos: concursos têm 14,4 mil vagas
Estão abertos concursos públicos em todas as regiões do país, com salários de até R$ 37,7 mil
Por Luiz Almeida
Quem sonha com estabilidade no serviço público tem boas oportunidades pela frente. Atualmente, há 14.418 vagas abertas em concursos públicos em todas as regiões do Brasil, com salários que chegam a R$ 37.745,52.
O maior salário é oferecido pela Procuradoria-Geral do Estado do Mato Grosso (PGE-MT) para cargos de nível superior, com remuneração que ultrapassa os R$ 37 mil. Já o concurso com maior número de vagas é da Prefeitura de Tefé (AM), com 1.822 oportunidades.
Ainda há vagas, inclusive, para quem deseja se inscrever em concursos na Bahia, como o MP-BA e na UFRB.
As chances abrangem diversos níveis de escolaridade, são elas fundamental, médio, técnico e superior, e contemplam prefeituras, órgãos estaduais, universidades e conselhos profissionais.
Oportunidades de concursos no Brasil
Diversos órgãos federais e universidades também estão com seleções abertas.
É o caso da Unicamp (SP), com salário de até R$ 23,1 mil, e da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), com vagas que pagam até R$ 13.288,85.
Confira a lista completa dos concursos abertos:
- PGE-MT (Procuradoria Geral do Estado do Mato Grosso) - Vagas: 15 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 37.745,52 / Inscrições: de 4/9 até 19/9
- PGE-TO (Procuradoria-Geral do Estado do Tocantins) - Vagas: 10 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 36.882,86 / Inscrições: de 25/8 até 19/9
- TJ-MS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) - Vagas: 15 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 32.289,54 / Inscrições: até 18/9
- MP-BA (Ministério Público da Bahia) - Vagas: 20 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 31.975,77 / Inscrições: até 18/9
- GHC (Grupo Hospitalar Conceição)/RS - Vagas: não definido / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.838,60 até R$ 28.903,60 / Inscrições: até 18/9
- Prefeitura de Indaiatuba (SP) - Vagas: 203 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.994,55 até R$ 26.244,09 / Inscrições: até 4/9
- Unicamp (Universidade Estadual de Campinas)/SP - Vagas: 3 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 23,1 mil / Inscrições: de 1º/9 até 1º/10
- Prefeitura de Brasilândia de Minas (MG) - Vagas: 336 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 19.659,95 / Inscrições: de 6/10 até 6/11
- Prefeitura de Cerquilho (SP) - Vagas: 157 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.592,37 até R$ 17.745,11 / Inscrições: até 25/8
- Prefeitura de Paulínia (SP) - Vagas: 10 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 4.946,63 até R$ 16.732,80 / Inscrições: de 26/8 até 24/9
- AgSUS (Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde) (DF) - Vagas: 130 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 4.000 até R$ 16.663,50 / Inscrições: até 25/8
- CBMDF (Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal) - Vagas: 356 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 7.546,70 até R$ 15.287,06 / Inscrições: de 17/9 até 13/10
- Prefeitura de Barão de Antonina (SP) - Vagas: 14 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.873,52 até R$ 14.324,98 / Inscrições: até 28/8
- Prefeitura de Tarabai (SP) - Vagas: 19 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.578 até R$ 13.604,26 / Inscrições: até 16/9
- MP-SP (Ministério Público de São Paulo) - Vagas: 15 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 13.581,75 / Inscrições: até 15/9
- UFRB (Universidade Federal do Recôncavo da Bahia) - Vagas: 72 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 3.090,43 até R$ 13.288,85 / Inscrições: de 1º/9 até 16/9
- UFU (Universidade Federal de Uberlândia)/MG - Vagas: 9 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 6.180,66 até R$ 13.288,85 / Inscrições: de 26/8 até 10/9
- Unipampa (Universidade Federal do Pampa) (RS) - Vagas: 14 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 4.975,59 até R$ 13.288,85 / Inscrições: até 25/8
- UFPR (Universidade Federal do Paraná) - Vagas: 14 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 3.090,43 até R$ 13.288,85 / Inscrições: até 14/10
- UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) - Vagas: 57 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 3.399,47 até R$ 13.288,85 / Inscrições: até 1º/9
- IFPE (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco) - Vagas: 100 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 3.090,43 até R$ 13.288,85 / Inscrições: até 28/8
- IFMA (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão) - Vagas: 124 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.483,52 até R$ 13.288,85 / Inscrições: até 8/9 (servidores técnico-administrativos) e até 9/9 (professores)
- CRM-ES (Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo) - Vagas: 520 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.383,62 até R$ 12.954,24 / Inscrições: até 25/8
- Prefeitura de Contagem (MG) - Vagas: 598 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.886,22 até R$ 12.762,55 / Inscrições: de 7/10 até 6/11
- Prefeitura de Santos (SP) - Vagas: 61 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 3.767,21 até R$ 12.389,06 / Inscrições: até 25/8
- NitTrans (Niterói Transporte e Trânsito) (RJ) - Vagas: 59 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.300,40 até R$ 12.002 / Inscrições: até 25/8
- Prefeitura de São Bento Abade (MG) - Vagas: 160 / Escolaridade: alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 12 mil / Inscrições: de 29/9 até 13/10
- PM-DF (Polícia Militar do Distrito Federal) - Vagas: 1 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 11.435,59 / Inscrições: até 28/8
- Crea-PB (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba) - Vagas: 120 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.895,15 até R$ 11.382,08 / Inscrições: até 22/9
- PM-AP (Polícia Militar do Amapá) - Vagas: 240 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 11.375,37 / Inscrições: até 25/8
- USP (Universidade de São Paulo) - Vagas: 30 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 6.027,72 até R$ 11.334,47 / Inscrições: até 9/9
- CRM-DF (Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal) - Vagas: 298 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 7.500 até R$ 11 mil / Inscrições: até 1º/9
- CPRM (Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais) - Vagas: 115 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 4.442,68 até R$ 10.557,48 / Inscrições: até 2/9
- Prefeitura de Recreio (MG) - Vagas: 34 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 10,5 mil / Inscrições: até 10/9
- Bombeiros-AP (Bombeiros Militar do Estado do Amapá) - Vagas: 180 / Escolaridade: superior / Salário: até R$ 10.297,72 / Inscrições: até 25/8
- BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul) - Vagas: 13 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 4.036,74 até R$ 10.142,63 / Inscrições: até 11/9
- SAE-Catalão (Superintendência Municipal de Água e Esgoto de Catalão)/GO - Vagas: 919 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.906,20 até R$ 9.914,08 / Inscrições: de 22/9 até 23/10
- Unicamp (Universidade Estadual de Campinas)/SP - Vagas: 21 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 4.929,44 até R$ 9.759,85 / Inscrições: até 18/9
- Unicamp (Universidade Estadual de Campinas, SP) - Vagas: 17 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 4.924,44 até R$ 9.759,85 / Inscrições: até 25/8
- Cremepe (Conselho Regional de Medicina de Pernambuco) - Vagas: 69 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.546,22 até R$ 9.585,88 / Inscrições: de 1º/9 até 30/9
- PM-CE (Polícia Militar do Ceará) - Vagas: 96 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 9.469,93 / Inscrições: 5/9
- DPE-SC (Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina) - Vagas: 14 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 5.423,72 até R$ 9.355,73 / Inscrições: até 15/9
- Prefeitura de Itatinga (SP) - Vagas: 12 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.717,18 até R$ 9.354,17 / Inscrições: até 3/9
- Prefeitura de Paranapanema (SP) - Vagas: 14 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.908,44 até R$ 9.340,04 / Inscrições: até 13/10
- Prefeitura de Camboriú (SC) - Vagas: 75 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.335,44 até R$ 9.307,67 / Inscrições: até 3/9
- Prefeitura de Birigui (SP) - Vagas: 33 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 3.896,91 até R$ 9.277,02 / Inscrições: de 25/8 até 9/10
- CAU-MA (Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Maranhão) - Vagas: 200 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.074,85 até R$ 9.054 / Inscrições: até 25/8
- Prefeitura de Varginha (MG) - Vagas: 849 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.973,95 até R$ 8.632,82 / Inscrições: até 25/8
- Transitar de Cascavel (Autarquia Municipal de Mobilidade, Trânsito e Cidadania de Cascavel)/PR - Vagas: 13 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.612,23 até R$ 8.386,18 / Inscrições: até 9/9
- Cincatarina (Consórcio Interfederativo Santa Catarina) - Vagas: 9 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.385,47 até R$ 7.686,49 / Inscrições: até 29/8
- Prefeitura de Boa Vista (RR) - Vagas: 672 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.971 até R$ 7.506 / Inscrições: até 4/9
- Prefeitura de Francisco Morato (SP) - Vagas: 81 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 4.015,75 até R$ 7.331 / Inscrições: até 15/9
- Prefeitura de Águas da Prata (SP) - Vagas: 11 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.579,49 até R$ 7.062,63 / Inscrições: até 9/9
- Prefeitura de Jundiaí (SP) - Vagas (temporárias): não definido / Escolaridade: superior / Salário: R$ 6.996,50 / Inscrições: até 11/9
- Câmara de Estiva Gerbi (SP) - Vagas: 3 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.750 até R$ 6.800 / Inscrições: até 12/9
- Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas) - Vagas (temporárias): 900 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.452,50 até R$ 6.681,70 / Inscrições: até 6/4/2026
- Guarda Civil de Indaiatuba (SP) - Vagas: 12 / Escolaridade: médio / Salário: R$ 6.680,58 / Inscrições: até 18/9
- Prefeitura de Itapecerica da Serra (SP) - Vagas: 4 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.041,34 até R$ 6.603,53 / Inscrições: até 1º/9
- Prefeitura de Poços de Caldas (MG) - Vagas: 60 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.543,50 até R$ 6.548,85 / Inscrições: de 10/9 até 10/10
- Câmara de Serra do Salitre (MG) - Vagas: 6 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.300 até R$ 6.500 / Inscrições: até 29/8
- Prefeitura de Araçoiaba da Serra (SP) - Vagas: 3 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.197,46 até R$ 6.405,55 / Inscrições: até 1º/9
- TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) - Vagas: não definido / Escolaridade: médio / Salário: R$ 6.345,94 / Inscrições: até 22/9
- GoiásFomento (Agência de Fomento de Goiás) - Vagas: 19 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.973,41 até R$ 6.225,66 / Inscrições: de 9/9 até 7/10
- Sefaz-SP (Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo) - Vagas: 12 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 6.117 / Inscrições: de 28/8 até 2/10
- Prefeitura de Itajobi (SP) - Vagas: 15 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.593,90 até R$ 6.021,64 / Inscrições: até 24/8 (edital 1) e de 25/8 até 26/9 (edital 2)
- Prefeitura de São Sebastião (SP) - Vagas (temporárias): não definido / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 5.470,06 até R$ 5.816,13 / Inscrições: até 5/9
- Prefeitura de Bauru (SP) - Vagas: 2 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 4.905,04 até R$ 5.808,50 / Inscrições: de 25/8 até 4/9
- Prefeitura de Alpinópolis (MG) - Vagas: 129 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.601,49 até R$ 5.642,62 / Inscrições: de 22/9 até 21/10
- Crefito-MS (Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de Mato Grosso do Sul - 13ª Região) - Vagas: 110 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.406,36 até R$ 5.618,34 / Inscrições: até 8/9
- Câmara de Cerquilho (SP) - Vagas: 5 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.202,84 até R$ 5.601,78 / Inscrições: até 15/9
- Prefeitura de Magé (RJ) - Vagas: 20 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.100 até R$ 5.600 / Inscrições: até 25/8
- SEE-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) - Vagas (temporárias): não definido / Escolaridade: superior / Salário: R$ 5.565 / Inscrições: até 28/8
- Saaesp-São Pedro (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Pedro)/SP - Vagas: 17 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.850 até R$ 5.428,82 / Inscrições: até 5/9
- Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP) - Vagas: não definido / Escolaridade: alfabetizado, fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.658,67 até R$ 5.413,51 / Inscrições: até 27/8
- Prefeitura de Lagoa da Prata (MG) - Vagas: 143 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.969,32 até R$ 5.281,24 / Inscrições: de 10/10 até 2/11
- Seplag-MG (Secretaria de Planejamento e Gestão de Minas Gerais) - Vagas: 40 / Escolaridade: médio / Salário: R$ 5.226,60 / Inscrições: até 5/9
- Core-RS (Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Rio Grande do Sul) - Vagas: 80 / Escolaridade: médio / Salário: R$ 5.000 / Inscrições: até 22/9
- SMS-Nova Iguaçu (Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu)/RJ - Vagas: 452 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.036 até R$ 5.000 / Inscrições: até 18/9
- Ufla (Universidade Federal de Lavras)/MG - Vagas: 34 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.029,90 até R$ 4.967,04 / Inscrições: até 12/9
- UFG (Universidade Federal de Goiás) - Vagas: 33 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.029,90 até R$ 4.967,04 / Inscrições: até 4/9
- IFPE (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco) - Vagas: 77 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.483,52 até R$ 4.967,04 / Inscrições: até 4/9
- Furg (Universidade Federal do Rio Grande)/RS - Vagas: 13 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 4.967,04 / Inscrições: até 9/9
- UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) - Vagas: 18 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.483,52 até R$ 4.967,04 / Inscrições: de 28/8 até 28/9
- Prefeitura de Casimiro de Abreu (RJ) - Vagas: 4 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 4.875 / Inscrições: até 7/9
- Prefeitura de Adamantina (SP) - Vagas (temporárias): não definido / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 2.798,96 até R$ 4.867,77 / Inscrições: até 12/9
- Prefeitura de Boa Esperança (MG) - Vagas: 245 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 4.796 / Inscrições: até 29/8
- Prefeitura de Praia Grande (SP) - Vagas (temporárias): não definido / Escolaridade: superior / Salário: R$ 4.760,42 / Inscrições: até 15/9
- Arismig (Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento de Minas Gerais) - Vagas: 5 / Escolaridade: técnico e superior / Salário: de R$ 2.904,87 até R$ 4.730,14 / Inscrições: de 22/9 até 21/10
- Prefeitura de Anhumas (SP) - Vagas: não definido / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.548,58 até R$ 4.622,70 / Inscrições: até 24/8
- Câmara de Ribeirão Corrente (SP) - Vagas: 1 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 4.618,27 / Inscrições: até 31/8
- Prefeitura de Iguatama (MG) - Vagas: 202 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.647 até R$ 4.500 / Inscrições: de 22/9 até 21/10
- Prefeitura de Monteiro Lobato (SP) - Vagas: 1 (mais cadastro reserva) / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.159,09 até R$ 4.450 / Inscrições: até 29/8
- Prefeitura de Águas da Prata (SP) - Vagas (temporárias): não definido / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 3.338,25 até R$ 4.449,80 / Inscrições: até 5/9
- Câmara de Quadra (SP) - Vagas: 1 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 4.430,16 / Inscrições: até 8/9
- Prefeitura de Ibitinga (SP) - Vagas: 22 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 4.358,40 / Inscrições: até 27/8
- Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais) - Vagas: 150 / Escolaridade: fundamental / Salário: R$ 4.331,91 / Inscrições: de 1º/9 até 2/10
- Prefeitura de Uberlândia (MG) - Vagas: 172 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.605,59 até R$ 4.269,42 / Inscrições: até 15/9
- Câmara de Turmalina (SP) - Vagas: 2 / Escolaridade: fundamental e médio / Salário: de R$ 2.237,66 até R$ 4.219,44 / Inscrições: até 31/8
- Câmara de Piraquara (PR) - Vagas: 56 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.904,40 até R$ 4.209,73 / Inscrições: de 10/9 até 16/10
- Câmara de Itapira (SP) - Vagas: 2 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 4.200 / Inscrições: até 2/9
- Câmara de Rio Claro (SP) - Vagas: 1 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 4.160,99 / Inscrições: até 1º/9
- Core-SE (Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe) - Vagas: 130 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.229,19 até R$ 4.000 / Inscrições: até 22/9
- Prefeitura de Jales (SP) - Vagas: 2 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 4.000 / Inscrições: até 12/9
- CRBio-5 (Conselho Regional de Biologia da 5ª Região - CE e PE) - Vagas: 303 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.889,26 até R$ 3.646 / Inscrições: até 11/9
- Prefeitura de Monte Alegre de Minas (MG) - Vagas: 301 / Escolaridade: alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 3.619,01 / Inscrições: de 1º/9 até 30/9
- UESB (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia) - Vagas (temporárias): 30 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.678,66 até R$ 3.594,85 / Inscrições: até 21/9
- Prefeitura de Arraial do Cabo (RJ) - Vagas: 303 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.098,10 até R$ 3.438,65 / Inscrições: até 7/9
- Prefeitura de Tefé (AM) - Vagas: 1.822 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 3.400 / Inscrições: até 18/9
- Cisbaf (Consórcio Intermunicipal da Baixada Fluminense)/RJ - Vagas (temporárias): 530 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 3.238,64 / Inscrições: até 5/9
- UEMG (Universidade do Estado de Minas Gerais) - Vagas: 178 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.209,03 até R$ 2.639,23 / Inscrições: de 8/9 até 29/9
- SME-Itapeva (Secretaria Municipal da Educação de Itapeva)/SP - Vagas (temporárias): 221 / Escolaridade: médio / Salário: R$ 1.518 / Inscrições: até 11/9
- Hospital São João Batista (HSJB) de Volta Redonda (RJ) - Vagas: 300 / Escolaridade: técnico e superior / Salário: R$ 1.518 / Inscrições: de 16/9 até 16/10
