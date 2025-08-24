MP-BA, PGE, prefeituras e outros órgãos: concursos têm 14,4 mil vagas

Concursos somam mais de 14 mil vagas no país - Foto: Freepik

Quem sonha com estabilidade no serviço público tem boas oportunidades pela frente. Atualmente, há 14.418 vagas abertas em concursos públicos em todas as regiões do Brasil, com salários que chegam a R$ 37.745,52.

O maior salário é oferecido pela Procuradoria-Geral do Estado do Mato Grosso (PGE-MT) para cargos de nível superior, com remuneração que ultrapassa os R$ 37 mil. Já o concurso com maior número de vagas é da Prefeitura de Tefé (AM), com 1.822 oportunidades.

Tudo sobre Concursos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ainda há vagas, inclusive, para quem deseja se inscrever em concursos na Bahia, como o MP-BA e na UFRB.

As chances abrangem diversos níveis de escolaridade, são elas fundamental, médio, técnico e superior, e contemplam prefeituras, órgãos estaduais, universidades e conselhos profissionais.

Oportunidades de concursos no Brasil

Diversos órgãos federais e universidades também estão com seleções abertas.

É o caso da Unicamp (SP), com salário de até R$ 23,1 mil, e da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), com vagas que pagam até R$ 13.288,85.

Confira a lista completa dos concursos abertos: