Bahia tem ofertas de estágio e bolsas de pesquisas com auxílio de até R$ 8 mil

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) Bahia abriu vagas de estágio e bolsas de pesquisas abertas em diversas áreas de atuação e cidades do estado. Ao todo, são mais de 770 oportunidades, com bolsas que variam de R$ 450 a R$ 8.000, incluindo modalidades presenciais e remotas.

Os interessados podem se inscrever nas oportunidades pelo portal do IEL Bahia.

Veja as oportunidades abaixo:

Norte: 45 vagas

Oportunidades para estudantes de Juazeiro, Senhor do Bonfim e Jacobina.

Áreas de Atendimento, Auxiliar de Mecânica, Estoque, Administração, Faturamento, RH, Contabilidade, Psicologia, Geologia e Engenharia de Mina, para estudantes de Juazeiro, Senhor do Bonfim e Jacobina.

Bolsas de R$ 500 a R$ 1.315.

Sul: 74 vagas

Oportunidades para Eunápolis, Ibicaraí, Ilhéus, Itabuna, Porto Seguro e Teixeira de Freitas.

Administração, Ensino Médio, Pedagogia, Técnico em Administração, Contabilidade, Enfermagem, Marketing, Letras – Inglês, Economia, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Eletrotécnica, Tecnologia da Informação (TI) / Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS), Técnico em Informática / ADS e Logística.

Bolsas de R$ 500 a R$ 1.575.

Feira de Santana: 120 vagas

Oportunidades para Feira de Santana e Conceição do Jacuípe.

Administrativo, Atendimento, Comercial, Contabilidade, Design Gráfico, Direito, Eletromecânica, Enfermagem, Engenharia, Logística, Licitações, Manutenção Industrial/Elétrica, Marketing, Mídias Sociais e Vendas.

Bolsas de R$ 450 a R$ 1.518 .

Salvador e Região: 344 vagas

Oportunidades para Salvador, Alagoinhas, Camaçari e Lauro de Freitas.

Administração, Arquitetura e Urbanismo, Artes Plásticas, Automação Industrial, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Comercial, Comunicação, Comércio Exterior, Contábeis, Design, Design Gráfico, Direito, Economia, Educação Física, Eletromecânica, Eletrônica, Eletrotécnica, Enfermagem, Engenharia, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Farmácia, Fisioterapia, Finanças, Gastronomia, História, Inglês, Jornalismo, Letras, Logística, Manutenção Automotiva, Marketing, Matemática, Mecânica, Mecatrônica, Nutrição, Pedagogia, Planejamento, Produção, Psicologia, Publicidade, Química, Recursos Humanos, Saúde Bucal, Secretariado Executivo, Segurança do Trabalho, Sistemas de Informação (TI) e Técnico ADM.

Bolsas variam de R$ 500 a R$ 1.874,41 .

Sudoeste: 52 vagas

Oportunidades para Vitória da Conquista, Jequié, Guanambi, Itapetinga e Ipiaú.

Administração, Contabilidade, Psicologia, Economia, Pedagogia, Educação Física, Gestão de Pessoas, RH, Arquitetura e Urbanismo, Marketing, Comunicação Social, Publicidade e Propaganda, Tecnólogo/Técnico em Administração, Vendas e Marketing (Ensino Médio).

Bolsas de R$ 500 a R$ 1.575 .

Oeste: 48 vagas

Oportunidades para Barreiras, Luís Eduardo Magalhães e Correntina.

Ciências Contábeis, Administração, Técnico em Administração, Letras, Pedagogia, Matemática, Tecnologia da Informação, Técnico em Informática, Enfermagem, Técnico em Vendas e Ensino Médio.

Bolsas de R$ 550 a R$ 1.518.

