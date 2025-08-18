Defensoria Pública abre concurso com salários que passam de R$ 9 mil

Segundo o edital, 20% das vagas serão reservadas para pretos, pardos e indígenas e 5% para pessoas com deficiência - Foto: Reprodução | Agência Brasil

A Defensoria Pública de Santa Catarina abriu inscrições para concurso público com vagas para nível médio e superior. No total, são oferecidas 14 vagas de trabalho e formação de cadastro reserva para Analista Jurídico e Técnico Administrativo, com salários que podem chegar a R$ R$ 9.355,73.

Analista jurídico - R$ 9.355,73

Técnico administrativo - R$ 5.423,72.

Ambos os cargos contam ainda comvale-alimentação no valor de R$ 800 e uma jornada de trabalho de 35 horas semanais. O local de trabalho será definido conforme as principais necessidades do órgão.

Tudo sobre Concursos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Inscrições

As inscrições vão até às 17h do dia 15 de setembro. As provas vão ocorrer em Florianópolis, nos dias 18 e 19 de outubro, a depender do cargo.

Segundo o edital, 20% das vagas serão reservadas para pretos, pardos e indígenas e 5% para pessoas com deficiência.

Exigências

Para concorrer ao cargo de analista jurídico, é necessário possuir ensino superior completo em Direito. Já para técnico administrativo, o requisito é ensino médio completo. São oferecidas sete vagas para cada cargo, além da formação de cadastro reserva.

A taxa de inscrição é de R$ 170 para candidatos de nível superior e R$ 100 para os de nível médio, sendo possível solicitar a isenção da taxa. As incrições podem ser realizadas pelo site da Fundatec, a banca organizadora do certame.

O candidato deve preencher o formulário online e pagar a taxa, que tem valor diferente para cada cargo.

Como será o processo seletivo?

A seleção ocorrerá através de prova objetiva para todos os cargos, além de prova discursiva para o analista jurídico, prova de redação para técnico administrativo e avaliação de títulos.

Etapas do processo:

Prova Teórico-Objetiva (eliminatória e classificatória) para todos os cargos;

Prova de Redação (para Técnico Administrativo);

Prova Discursiva (para Analista Jurídico);

Prova de Títulos (classificatória).

O concurso terá validade de dois anos a partir da publicação do resultado.

Veja resumo

Cargos: analista jurídico e técnico administrativo;

Salário: R$ 9.355,73 para analista e R$ 5.423,72 para técnico, mais vale-alimentação de R$ 800;

Inscrições: de 15 de agosto até 15 de setembro, às 17h;

Taxa de inscrição: de R$ 100 para nível médio e R$ 170 para nível superior. É possível solicitar isenção da taxa;

Data das provas: 18 de outubro para analista, 19 de outubro para técnico;

Local de aplicação: Florianópolis;