Fuvest abre inscrições para o Vestibular 2026 com mais de 8 mil vagas

Vestibular Fuvest 2026 tem inscrições abertas nesta segunda-feira, 18.

A Fuvest abriu as inscrições para seu Vestibular 2026 nesta segunda-feira, 18. Os vestibulandos que estão interessados em algum curso de graduação oferecido pela USP, Universidade de São Paulo, devem se inscrever até o dia 7 de setembro.

A primeira fase do vestibular acontece no dia 23 de novembro, já a segunda nos dias 14 e 15 de dezembro.

Serão oferecidas 8.147 vagas, dessas, 4.888 são reservadas para os candidatos de ampla concorrência, já 2.053 vagas serão para candidatos oriundos da rede pública de educação e 1.206 para pessoas pretas, pardas e indígenas.

Como fazer a inscrição

O processo deve ser feito diretamente no site oficial da Fuvest, seguindo esse passo a passo:

Inicialmente, o candidato precisa separar um CPF e um documento de identificação com foto, além disso a Fuvest pode pedir uma foto do candidato olhando para a câmera, sem acessórios ou filtros em um fundo liso;

Após isso, o candidato deve criar um perfil usando um e-mail de fácil acesso e senha. Esse perfil deve ser usado para acessar os resultados no final;

Logo depois, é preciso informar as informações pessoas solicitadas e dizer a modalidade de vaga concorrida, ampla concorrência, escola pública ou pessoas pretas, pardas e indígenas;

Depois a carreira e os cursos de interesse deve ser selecionados. O candidato pode escolher de 1 a 4 cursos na mesma carreira, com uma ordem de prioridade, exceto Música, que permite somente um curso;

Um questionário socioeconômico deve ser respondido, dele serão utilizadas as informações para entender o perfil do candidato apara que a USP possa identificar as políticas de permanência e apoio estudantil;

Depois da inscrição, um boleto de R$ 211, ou R$ 105,50 para quem foi contemplado com a redução do valor. será gerado referente a taxa de inscrição . O pagamento deve ser feito até o dia 7 de setembro .

Candidatos podem escolher o local de prova

Pela primeira vez no vestibular, os candidatos poderão escolher o local de prova, não só a cidade, mas também a escola. A escola vai obedecer a ordem de confirmação de inscrição, ou seja, quem se inscrever primeiro tem prioridade.

A indicação do local da prova poderá ser feita entre 13 e 17 de outubro. A liberação da escolha será feita em lotes, conforme a ordem de inscrição.

Redução de Taxas

Os resultados da redução das taxas foram divulgadas nesta segunda-feira, 18, podendo ser consultados na Área do Candidato. Os candidatos que tiveram direito à isenção total foram os que:

Estudaram em escolas públicas ou concluíram o Ensino Médio por meio de exames nacionais de certificação, como o Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos);

Possuíam renda familiar bruta mensal de até R$ 2.277 por pessoa.

Já os candidatos que possuem renda de até R$ 2.277, mas que cursaram o Ensino Médio em escolas privadas, podem solicitar até 50% no valor da taxa. Somado ai isso, também podem pedir redução da taxa pessoas que tivesse renda familiar bruta mensal de até R$ 3.036 por pessoa independente da escola frequentada.

Além disso, candidatos oriundos de escolas públicas ou com diploma obtido por meio de exames de certificação, com renda de até R$ 4.554 por pessoa, também puderam solicitar a redução da taxa.

Guia de Provas

Para dar suporte aos vestibulandos que se interessaram, a instituição liberou um “Guia de Provas”. Disponível como documento no site oficial da Fuvest a publicação apresenta diversos detalhes que o aluno precisa saber sobre as provas para se preparar.

Alguns tópicos incluídos no Guia de Provas são:

Conteúdos das provas;

Detalhes sobre a Primeira e a Segunda Fases;

Nota de corte;

Habilidades avaliadas pela Fuvest;

Métodos de correção em cada fase;

Critérios próprios de correção da redação;

Como é calculada a nota final.

Questões interdisciplinares

De acordo com o diretor-executivo da Fuvest, as provas serão ainda mais interdisciplinares, o que significa que serão compostas com mais questões que conectam conhecimentos de áreas diferentes.

Somado a isso, conhecimentos das áreas de Filosofia, Sociologia, Artes e Educação Física serão exigidos de uma forma mais direta.

Vestibular Fuvest 2026 é divulgada

Redação

Para a redação, uma coletânea única de textos articulados entre si será apresentada aos candidatos, assim duas propostas serão geradas, nas quais o candidato deverá escolher em desenvolver somente uma: