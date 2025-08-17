POUSO DE EMERGÊNCIA
Avião que saiu de Salvador com destino a Madri faz pouso de emergência
Voo foi desviado para Aeroporto de Recife horas após a decolagem
Por Redação
Um avião da companhia áerea Air Europa, que saiu de Salvador, na noite do sábado, 16, com destino a Madri precisou realizar um pouso de emergência no Recife, em Pernambuco, horas após a decolagem. O voo foi desviado após um passageiro passar mal durante o trajeto.
O voo AEA84/UX84 partiu do Aeroporto Internacional de Salvador, Luís Eduardo Magalhães, às 21h14. Cerca de duas horas e meia depois, a aeronave foi desviada para o Aeroporto Internacional do Recife, onde fez uma parada para que o passageiro recebesse atendimento médico.
Após permanecer em solo, por aproximadamente uma hora e meia, o avião retomou o percurso na madrugada desse domingo, 17, às 1h19. Ele seguiu direto para o Aeroporto de Barajas, em Madri, capital espanhola. A chegada ocorreu cerca de sete horas depois, sem registrar qualquer outra intercorrência durante o voo.
Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde do passageiro que passou mal. A Air Europa, responsável pelo voo, foi procurada para comentar o incidente, mas ainda não se manifestou publicamente sobre o ocorrido.
