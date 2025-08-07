Menu
PÂNICO A BORDO

Alerta de bomba em voo da Azul provoca pouso de emergência

Aeronave saiu de São Luís com destino a Campinas

Por Redação

07/08/2025 - 23:30 h
Avião saiu de São Luís com destino a Campinas
Avião saiu de São Luís com destino a Campinas

O voo AD4816, da companhia Azul Linhas Aéreas, precisou realizar um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Brasília, na noite dessa quinta-feira, 7, após uma ameaça de bomba a bordo. A aeronave havia decolado de São Luís, no Maranhão, às 18h27, com destino ao aeroporto de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo, onde deveria chegar por volta das 21h30.

Informações preliminares dão conta de que a tripulação declarou emergência durante o trajeto, o que levou o avião a alterar sua rota e pousar, de forma preventiva. A aterrissagem ocorreu às 20h45, conforme dados do site de monitoramento Flight Aware. Todos os passageiros desembarcaram sem incidentes.

Por meio de nota, a Azul confirmou a ocorrência e afirmou que a decisão foi tomada por questões de segurança, devido a uma suposta ameaça de artefato explosivo a bordo. A empresa destacou ainda que medidas como essa “são necessárias para garantir a segurança das operações”.

Ainda não há confirmação sobre a existência real de explosivos na aeronave. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) atendeu a ocorrência. A Força Aérea Brasileira (FAB) não se pronunciou sobre o incidente.

x