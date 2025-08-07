Gol volta a operar voos diretos para a Venezuela após quase uma década

Autoridade Aeronáutica Civil da Venezuela celebrou o anúncio - Foto: Reprodução

Após nove anos de interrupção, a Gol Linhas Aéreas voltou a conectar o Brasil diretamente à Venezuela. A companhia aérea retomou na última terça-feira, 5, as operações entre o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e Caracas, capital venezuelana, com quatro voos semanais.

A suspensão dos voos diretos em 2016 foi motivada por restrições cambiais impostas pelo governo de Nicolás Maduro, que dificultavam a repatriação de lucros obtidos pelas companhias aéreas estrangeiras. Naquele período, a compra legal de dólares era rigidamente controlada pelo governo venezuelano, o que inviabilizou financeiramente a manutenção das rotas. Além da Gol, outras empresas como Latam, Lufthansa, Alitalia e Air Canadá também deixaram de operar no país entre 2014 e 2016.

Até recentemente, o único voo direto entre os dois países era oferecido pela estatal venezuelana Conviasa, conectando Manaus a Puerto Ordaz. Já a Latam manteve a possibilidade de chegar à Venezuela apenas por meio de conexões em Bogotá, na Colômbia.

Com o retorno da Gol, a rota direta entre Guarulhos e Caracas volta a ser uma opção para passageiros brasileiros. Os voos acontecem às terças, quintas, sábados e domingos, sem extensão para destinos no Caribe, como era comum anteriormente.

A Autoridade Aeronáutica Civil da Venezuela celebrou o anúncio, classificando o retorno da Gol como um marco para a recuperação do setor aéreo no país e destacando a importância da Venezuela como um potencial hub estratégico na América do Sul.