Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OPORTUNIDADE

MEC abre vagas home office sem exigência de provas ou entrevistas

Trabalho será 100% remoto, ou seja, todas as atividades serão realizadas virtualmente, com exceções apenas em casos específicos

Por Leilane Teixeira

07/08/2025 - 22:04 h
Fachada do Ministério da Educação
Fachada do Ministério da Educação -

O Ministério da Educação (MEC) é com inscrições abertas para formação de um Banco de Avaliadores de projetos pedagógicos voltados a cursos técnicos.

As inscrições vão até 23 de agosto e o trabalho será 100% remoto, ou seja, todas as atividades serão realizadas virtualmente, com exceções apenas em casos específicos. A iniciativa visa reforçar os processos de autorização de cursos técnicos ofertados por Instituições Privadas de Ensino Superior (Ipes).

Segundo o edital, processo seletivo não exige provas ou entrevistas e a remuneração será feita por serviço prestado, conforme a Resolução CD/FNDE nº 24/2011, sem geração de vínculo empregatício com o MEC.

Inscrições

As inscrições devem ser feitas na plataforma do Monitoramento e Avaliação de Programas (MAP), na seção "Cadastro de Especialistas de Avaliadores — Banco de Avaliadores".

Leia Também:

AgSUS abre concurso com 130 vagas e salários de até R$ 16 mil
Concurso da CPRM abre inscrições para 115 vagas e salários de até R$ 10 mil
Concurso da CPRM abre 115 vagas com salários de até R$ 10 mil

Quem pode se inscrever?

Para participar da seleção, é necessário cumprir os seguintes requisitos:

  • Atuar na Educação Profissional e Tecnológica com vínculo ativo em instituições públicas, sob regime de dedicação exclusiva;
  • Possuir título de mestre (acadêmico ou profissional) reconhecido pelo MEC;
  • Ter experiência mínima de 3 anos como docente em áreas técnicas relacionadas ao Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos (CNCT) ou ao Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia (CNCST), ou como profissional da área pedagógica;
  • Ter experiência ou conhecimento na organização curricular de cursos técnicos (com autodeclaração exigida no edital);
  • Estar disponível para realizar as avaliações;
  • Não ser servidor (efetivo ou comissionado) do MEC, Inep, FNDE ou Capes;
  • Não possuir vínculos com instituições privadas de ensino, nem ter parentesco até 3º grau com seus dirigentes;
  • Estar regular com obrigações fiscais e previdenciárias.

Além disso, os aprovados deverão realizar cadastro no Sistema de Avaliação Educacional (SAE) para fins de recebimento de pagamento.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Avaliação avaliadores banco avaliadores cursos edital 2025 Educação ensino MEC Remoto técnicos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Fachada do Ministério da Educação
Play

Vídeo: Homem arrasta mulher pelos cabelos e a espanca com socos

Fachada do Ministério da Educação
Play

Motorista reage a assalto, pega arma e atira em bandido; veja vídeo

Fachada do Ministério da Educação
Play

Vídeo: Homem é preso após agredir mulher com vários socos em clube

Fachada do Ministério da Educação
Play

Empresário espanca esposa dentro de elevador com cotoveladas e socos

x