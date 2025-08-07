AgSUS abre concurso com 130 vagas e salários de até R$ 16 mil

AgSUS abriu concurso com 130 vagas - Foto: Reprodução | Agência Brasil

A Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde (AgSUS) divulgou nesta quinta-feira, 7, o edital de seu novo concurso público. O certame oferece 130 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para profissionais de nível médio e superior.

Os salários podem chegar a R$ 16.663,50, a depender do cargo. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas até as 16h do dia 25 de agosto, exclusivamente pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca responsável pelo certame.

As taxas de inscrição variam entre R$ 70 (nível médio) e R$ 120 (nível superior). Candidatos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e doadores de medula óssea podem solicitar isenção, conforme critérios do edital.

Vagas e áreas de atuação do concurso

Nível médio: 24 vagas para o cargo de auxiliar de gestão.

Nível superior: 106 vagas para analista de gestão, com oportunidades nas áreas de:

Administração

Arquitetura

Advocacia

Comunicação Social

Contabilidade

Design Gráfico

Enfermagem

Engenharia Civil

Medicina

Psicologia, entre outras.

Todos os cargos exigem jornada de 40 horas semanais, com lotação na sede da AgSUS, em Brasília (DF).

O edital reserva ainda cotas para diferentes grupos:

25% para candidatos negros (pretos e pardos),

5% para pessoas com deficiência (PcD),

3% para indígenas,

2% para quilombolas.

Etapas do concurso

A seleção será feita por prova objetiva, com aplicação prevista para o dia 12 de outubro, das 13h30 às 17h30, em Brasília. A avaliação terá 70 questões, divididas entre: 40 de Conhecimentos Gerais e 30 de Conhecimentos Específicos.

Para os cargos de nível superior, haverá também uma avaliação de experiência profissional (de caráter classificatório). Ter atuado no Sistema Único de Saúde (SUS) ou na saúde indígena será considerado um diferencial.

Além disso, candidatos autodeclarados negros, indígenas ou com deficiência passarão por etapas específicas de verificação de autodeclaração e perícia médica.

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.