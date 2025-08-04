Concurso da CPRM abre 115 vagas com salários de até R$ 10 mil

Concurso do CPRM está com inscrição aberta - Foto: Reprodução/Blog Meu Concurso

A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), conhecida como Serviço Geológico do Brasil, abriu inscrições para concurso público com 115 vagas imediatas, além de cadastro reserva. Os salários chegam a R$ 10.577,48, com oportunidades para candidatos de nível médio, técnico e superior.

As inscrições começaram nesta segunda-feira, 4, e seguem até 16h do dia 2 de setembro, no site da Fundação Getulio Vargas (FGV). A taxa varia entre R$ 100 e R$ 180, conforme o cargo pretendido.

As provas objetivas e discursivas estão marcadas para o dia 30 de novembro, de acordo com o edital.

Cargos e salários do concurso da CPRM

Pesquisador em Geociências (nível superior)

64 vagas

Salário: R$ 10.577,48

Áreas: Engenharia Ambiental, Geologia (diversas especialidades), Hidrologia, Paleontologia e mais

Analista em Geociências (nível superior)

24 vagas

Salário: R$ 8.990,93

Áreas: Administração, Comunicação, Engenharia, Direito, Educação, Biologia, Arquitetura, Cartografia, entre outras

Técnico em Geociências (nível médio/técnico)

27 vagas

Salário: R$ 4.442,68

Áreas: Assistente Administrativo, Geologia/Mineração e Hidrologia

Locais de lotação

Os aprovados poderão ser lotados nas unidades da CPRM espalhadas pelo país. Veja os locais:

Sede: Brasília (DF)

Escritório: Rio de Janeiro (RJ)

Superintendências Regionais: Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Goiânia (GO), Manaus (AM), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Salvador (BA), São Paulo (SP)

Residências: Fortaleza (CE), Porto Velho (RO), Teresina (PI)

Etapas do concurso

O concurso conta com as seguintes etapas:

Prova Objetiva

Prova Discursiva

Avaliação de Títulos (apenas para Analista e Pesquisador)

Perícia Médica (para pessoas com deficiência)

Heteroidentificação (para autodeclarados negros)

As provas serão aplicadas no turno da manhã, no dia 30 de novembro, em 13 capitais brasileiras, incluindo Salvador, São Paulo, Brasília, Recife, Manaus e mais.