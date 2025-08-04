CONCURSOS
Concurso da CPRM abre 115 vagas com salários de até R$ 10 mil
Inscrições vão até 2 de setembro; oportunidades para níveis médio, técnico e superior em todo o país
Por Luiz Almeida
A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), conhecida como Serviço Geológico do Brasil, abriu inscrições para concurso público com 115 vagas imediatas, além de cadastro reserva. Os salários chegam a R$ 10.577,48, com oportunidades para candidatos de nível médio, técnico e superior.
As inscrições começaram nesta segunda-feira, 4, e seguem até 16h do dia 2 de setembro, no site da Fundação Getulio Vargas (FGV). A taxa varia entre R$ 100 e R$ 180, conforme o cargo pretendido.
As provas objetivas e discursivas estão marcadas para o dia 30 de novembro, de acordo com o edital.
Cargos e salários do concurso da CPRM
Pesquisador em Geociências (nível superior)
- 64 vagas
- Salário: R$ 10.577,48
- Áreas: Engenharia Ambiental, Geologia (diversas especialidades), Hidrologia, Paleontologia e mais
Analista em Geociências (nível superior)
- 24 vagas
- Salário: R$ 8.990,93
- Áreas: Administração, Comunicação, Engenharia, Direito, Educação, Biologia, Arquitetura, Cartografia, entre outras
Técnico em Geociências (nível médio/técnico)
- 27 vagas
- Salário: R$ 4.442,68
- Áreas: Assistente Administrativo, Geologia/Mineração e Hidrologia
Locais de lotação
Os aprovados poderão ser lotados nas unidades da CPRM espalhadas pelo país. Veja os locais:
- Sede: Brasília (DF)
- Escritório: Rio de Janeiro (RJ)
- Superintendências Regionais: Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Goiânia (GO), Manaus (AM), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Salvador (BA), São Paulo (SP)
- Residências: Fortaleza (CE), Porto Velho (RO), Teresina (PI)
Etapas do concurso
O concurso conta com as seguintes etapas:
- Prova Objetiva
- Prova Discursiva
- Avaliação de Títulos (apenas para Analista e Pesquisador)
- Perícia Médica (para pessoas com deficiência)
- Heteroidentificação (para autodeclarados negros)
As provas serão aplicadas no turno da manhã, no dia 30 de novembro, em 13 capitais brasileiras, incluindo Salvador, São Paulo, Brasília, Recife, Manaus e mais.
